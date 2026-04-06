Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ

Бывший футболист «Колоса-2» Даниил Колесник рассказал, как призвали его товарища по команде Максима Казакова, который является воспитанником «Динамо».

«Футболисты ехали на клубном автобусе «Колос», когда их остановили на блокпосту. После стандартной проверки команда продолжила движение, однако уже на следующем посту ситуация изменилась — там просто назвали конкретные фамилии.

Ранее подобные проверки проходили без проблем: у некоторых из футболистов есть трое детей, у других были бронирования, поэтому вопросов не возникало.

Впрочем, на этот раз, как отмечается, сотрудники прямо дали понять причину таких действий: «Вы должны понимать, из-за чего все это». Более того, поступали предупреждения, что на этом ситуация не закончится – военные писали, что последствия могут коснуться и других», – рассказал Колесник.