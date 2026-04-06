Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Украина. Премьер лига
06 апреля 2026, 10:07
3

Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ

Колесник рассказал, как призвали Максима Казакова

ФК Динамо. Максим Казаков

Бывший футболист «Колоса-2» Даниил Колесник рассказал, как призвали его товарища по команде Максима Казакова, который является воспитанником «Динамо».

«Футболисты ехали на клубном автобусе «Колос», когда их остановили на блокпосту. После стандартной проверки команда продолжила движение, однако уже на следующем посту ситуация изменилась — там просто назвали конкретные фамилии.

Ранее подобные проверки проходили без проблем: у некоторых из футболистов есть трое детей, у других были бронирования, поэтому вопросов не возникало.

Впрочем, на этот раз, как отмечается, сотрудники прямо дали понять причину таких действий: «Вы должны понимать, из-за чего все это». Более того, поступали предупреждения, что на этом ситуация не закончится – военные писали, что последствия могут коснуться и других», – рассказал Колесник.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Максим Казаков российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(82)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Якщо багато футболістів думають,що вони пересидять війну в теплих домівках і будуть з вікон ресторану дивитися як ТЦКашники буцифікують віпадкових людей, то вони дуже помиляються.... Ще 3-5 років війни і буде те, що було в квітні 1945 року в Німеччині - під гвінтівку брали юнаків з 14 років, а чоловіків - до 80 рокі. Жінок не чіпали...До речі, нашим жінкам приготуватися - спокійне життя скоро закінчиться.Почнеться призив і жунок відповідних професій....
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем