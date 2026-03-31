«Футболисты не того уровня». Игорь Беланов – о сборной Украины

Легендарный экс-нападающий киевского «Динамо» и обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов в эксклюзивном интервью для Sport.ua сравнил нынешнее поколение сборной Украины с предыдущими:

– Считаете, что произошла переоценка собственных возможностей?

– Да нет, они даже не переоценивали. Дело в другом – футболисты не того уровня. Опять же: их не сравнишь со звездами того же киевского «Динамо» образца 1975-го, 1986-го и конца 90-х, где играли три поколения. Видел лично, как люди росли в мастерстве, и все было на высоком исполнительском и командном уровнях. А что сейчас? Ни одного футболиста, который мог бы сравниться с вышеупомянутыми поколениями, в составе главной команды Украины пока не вижу. Может, компьютеры им мешают, а также лишнее расхваливание в средствах массовой информации и соцсетях. О нынешних футболистах расписывают так, что это идет не на пользу, а наоборот. Вот и выходит так, что в ответственный момент мы разочаровываемся. Я не вижу игры, не вижу нужного стремления. И считаю это неуважением нашей страны. Такого в период моих выступлений в составе «Динамо» и сборной СССР даже предположить никто не мог.