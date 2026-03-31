Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Футболисты не того уровня». Игорь Беланов – о сборной Украины
Чемпионат мира
31 марта 2026, 23:29 | Обновлено 31 марта 2026, 23:32
«Футболисты не того уровня». Игорь Беланов – о сборной Украины

31 марта 2026, 23:29 | Обновлено 31 марта 2026, 23:32
Getty Images/Global Images Ukraine.

Легендарный экс-нападающий киевского «Динамо» и обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов в эксклюзивном интервью для Sport.ua сравнил нынешнее поколение сборной Украины с предыдущими:

– Считаете, что произошла переоценка собственных возможностей?

– Да нет, они даже не переоценивали. Дело в другом – футболисты не того уровня. Опять же: их не сравнишь со звездами того же киевского «Динамо» образца 1975-го, 1986-го и конца 90-х, где играли три поколения. Видел лично, как люди росли в мастерстве, и все было на высоком исполнительском и командном уровнях. А что сейчас? Ни одного футболиста, который мог бы сравниться с вышеупомянутыми поколениями, в составе главной команды Украины пока не вижу. Может, компьютеры им мешают, а также лишнее расхваливание в средствах массовой информации и соцсетях. О нынешних футболистах расписывают так, что это идет не на пользу, а наоборот. Вот и выходит так, что в ответственный момент мы разочаровываемся. Я не вижу игры, не вижу нужного стремления. И считаю это неуважением нашей страны. Такого в период моих выступлений в составе «Динамо» и сборной СССР даже предположить никто не мог.

По теме:
Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Не Гуцуляк. Назван Лев матча Украина – Албания
Сборная Украины одержала 150-ю победу в своей истории
Игорь Беланов сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумная сумма. Названа зарплата Де Дзерби в Тоттенхэме
Футбол | 31 марта 2026, 23:01 0
Безумная сумма. Названа зарплата Де Дзерби в Тоттенхэме
Безумная сумма. Названа зарплата Де Дзерби в Тоттенхэме

Больше получают только Пеп Гвардиола и Микель Артета

Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Футбол | 31 марта 2026, 18:00 45
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!

Sport.ua, UA-Football и betking анонсируют последнюю конкурсную неделю второго месяца

Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Футбол | 31.03.2026, 09:27
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
Футбол | 31.03.2026, 10:12
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Футбол | 31.03.2026, 02:05
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
31.03.2026, 03:05
Бокс
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
31.03.2026, 10:46 76
Футбол
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 88
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
30.03.2026, 19:49 7
Теннис
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
31.03.2026, 19:28 18
Футбол
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
31.03.2026, 08:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем