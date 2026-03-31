БАРАНОВ: «Надо трезво смотреть на вещи – мы с Полесьем на разных полюсах»

«Кудровка» выиграла только один матч в 2026 году, но и уступила лишь раз. Старший тренер Василий Баранов проанализировал недавнее поражение от «Полесья» (0:2).

– Здесь нужно трезво смотреть на вещи: на сегодняшний день мы находимся на разных полюсах. Мы еще не успеваем за развитием такого клуба, как «Полесье», когда игроков подписывают за миллионы.

Что мы могли противопоставить этим игрокам? Мотивацию, характер, настраивались навязать борьбу на каждом клочке поля. Но нам это не удалось.

Мы были скованы, зажаты, показали, что нужно выходить играть и не бояться по счету. С такой командой, если не будешь огрызаться, выбегать в контратаки и низко садиться, положительного результата можно не ожидать. В первом тайме мне наша игра в этих компонентах не понравилась, во второй половине мы уже играли немного смелее, бежали, давили на соперника. Вынуждали ошибаться, но для того, чтобы реализовать что-то, нам тоже не хватило мастерства.

Потому эта игра тоже завершилась закономерно. Надо морально быть готовым играть с такими грандами и не бояться за результат.

6 апреля «Кудровка» возобновит выступления в чемпионате матчем против «Эпицентра». Команда Василия Баранова идет 11-й с 21 очком в активе.