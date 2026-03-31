Украина. Премьер лига
31 марта 2026, 18:38 | Обновлено 31 марта 2026, 18:54
142
0

БАРАНОВ: «Надо трезво смотреть на вещи – мы с Полесьем на разных полюсах»

Наставник «Кудровки» считает, что его команде пока рано тягаться с «Полесьем»

31 марта 2026, 18:38 | Обновлено 31 марта 2026, 18:54
142
0
БАРАНОВ: «Надо трезво смотреть на вещи – мы с Полесьем на разных полюсах»
Кудровка. Василий Баранов

«Кудровка» выиграла только один матч в 2026 году, но и уступила лишь раз. Старший тренер Василий Баранов проанализировал недавнее поражение от «Полесья» (0:2).

– Здесь нужно трезво смотреть на вещи: на сегодняшний день мы находимся на разных полюсах. Мы еще не успеваем за развитием такого клуба, как «Полесье», когда игроков подписывают за миллионы.

Что мы могли противопоставить этим игрокам? Мотивацию, характер, настраивались навязать борьбу на каждом клочке поля. Но нам это не удалось.

Мы были скованы, зажаты, показали, что нужно выходить играть и не бояться по счету. С такой командой, если не будешь огрызаться, выбегать в контратаки и низко садиться, положительного результата можно не ожидать. В первом тайме мне наша игра в этих компонентах не понравилась, во второй половине мы уже играли немного смелее, бежали, давили на соперника. Вынуждали ошибаться, но для того, чтобы реализовать что-то, нам тоже не хватило мастерства.

Потому эта игра тоже завершилась закономерно. Надо морально быть готовым играть с такими грандами и не бояться за результат.

6 апреля «Кудровка» возобновит выступления в чемпионате матчем против «Эпицентра». Команда Василия Баранова идет 11-й с 21 очком в активе.

По теме:
Полесье получило усиление. К команде Ротаня присоединился легионер
После сборной: полузащитник Полесья рискует не сыграть в следующем туре УПЛ
Костюк и Пономаренко – лучшие тренер и игрок февраля-марта в УПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»
Футбол | 31 марта 2026, 15:59 17
Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»
Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»

Игрок не увидел никаких проблем в сборной

Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Футбол | 30 марта 2026, 19:08 5
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции

Известный тренер выделил линию защиты

Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
Футбол | 31.03.2026, 10:35
Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Футбол | 30.03.2026, 20:43
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч в Венгрии
Футбол | 31.03.2026, 16:23
Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч в Венгрии
Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч в Венгрии
Популярные новости
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
31.03.2026, 08:33 6
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
31.03.2026, 03:05
Бокс
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
31.03.2026, 09:41 3
Футбол
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
31.03.2026, 10:46 76
Футбол
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
30.03.2026, 21:19 44
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
