Коуч Кудровки: «Мы просто не успевали за игроками Полесья»

Тренер Кудровки Василий Баранов поделился эмоциями после матча 21 тура УПЛ, где его команда уступила житомирскому Полесью (0:2).

– Не удалось сегодня много моментов создать. В чем видите такой результат?

– Потому что мы играли с командой, претендующей на места в верхней части таблицы, стремится бросить вызов нашим грандам – «Динамо» и «Шахтеру». Мы пока что ментально к этому не готовы.

Мы понимали силу, конечно, и по игрокам, и во всех отношениях, что классные игроки. Что мы могли противопоставить? Только наши бойцовские качества и плотная игра в обороне, между линиями. Говорили, что не надо прижиматься к своим воротам, но соперник нас прижал в первые минуты.

Но, в первую очередь, мы не были готовы ментально навязывать борьбу. Если бы мы навязали борьбу, как во 2-м тайме… Конечно, когда счет 0:2, уже бежали – надо играть так с первой минуты, и тогда уже могли быть какие-то качества. А мы не успевали за игроками соперника даже для того, чтобы сфолить на них.

Проиграли по игре, это больше ментальности. Первые 20-30 минут мы не понимали, где мы находимся, не успевали, боялись вонзаться в игроков, давали очень много пространства. Голы были забиты – то, что мы и показывали: зоны завершения, откуда могут приходить голы. Надо не давать подавать и добегать в зоны завершения. Случилось так, как мы говорили. Будем дальше работать.

– Если сравнивать с матчем против «Полесья» в первом круге – там моментов возникало больше. Здесь вы больше в игру не вошли именно с первых минут?

– Да я не помню, что у нас в первой игре были моменты какие-то. Там полумоменты – сейчас у нас тоже какие-то полумоменты были. Гусев простреливает – мы дальнюю стойку не запираем. Вот в чем разница. Игроки "Полесья" туда бегут, замыкают, а мы туда не бежим.

Я не скажу, что у нас в первой игре были моменты – наоборот, в первой игре мы больше боялись, мы там оборонялись вдесятером, вдесятером линию выстраивали, хотя и не говорили это делать. И настаивали на этой игре, что не надо прижиматься к воротам.

Но еще раз есть ментальность игроков. Поэтому игроки и находятся в «Полисе» – потому что ментально они лучше и технически лучше оснащены, и в сборную вызываются. Мы голову пеплом не посыпаем. Дальше несколько выходных, и будем уже готовиться к следующим играм, – сказал Баранов.