Экс-тренер сборных о Реброве: «Пусть спросит себя, заслуживает ли контракт»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины разных возрастных групп, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, собирается ли он поболеть за подопечных Сергея Реброва в сегодняшнем контрольном поединке с албанцами в испанской Валенсии:

– Обязательно посмотрю телетрансляцию этого матча, хотя, по большому счету, он действительно имеет формальное значение. Просто еще раз не терпится убедиться, как у наших ребят с выполнением своих профессиональных обязанностей. В последнее время с этим у них были большие проблемы. Отсюда и отсутствие стабильности в спаренных противостояниях.

– Тогда уточните, насколько изменится стартовый состав украинской сборной по сравнению с полуфиналом отбора на ЧМ со шведами?

– Думаю, что 6-7 новичков точно появятся на поле. Ибо тогда это будет не по-спортивному снова доверять место с первых минут тем, кто не оправдал надежд.

– О каких именно позициях идет речь?

– Прежде всего, линия обороны, так как наши защищались со шведами – хуже уже не может быть. Думаю, что пост №1 займет Ризнык, далее Конопля, Сваток, Сарапий, Михайличенко. В середине поля ожидаю появления Малиновского, Шапаренко, Волошина, а впереди – Пономаренко. Если честно, то сегодня в Валенсии обойдется без гололеда, ведь обе сборные делают ставку на игру от обороны. Хотя, конечно, постараются на мажорной ноте завершить текущий отборочный цикл.

– На ваш взгляд, это будет прощальный матч Сергея Реброва у руля сборной?

– Склоняюсь к тому, что Ребров сам примет решение распрощаться со сборной. Пусть поинтересуется у одного из вице-президентов УАФ, курирующего всех сборных, заслуживает ли тренер, не справившийся со своими обязанностями, на подписание нового контракта. Думаю, что ответ будет однозначным (улыбается). В конце концов, критическое давление на Реброва только набирает обороты, и он должен понять, что более эффективен на клубном уровне.