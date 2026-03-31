  Хавбек сборной Украины: «Ребров нас настроил, но что-то пошло не так»
31 марта 2026, 16:01 | Обновлено 31 марта 2026, 16:28
Хавбек сборной Украины: «Ребров нас настроил, но что-то пошло не так»

Ярмолюк уверен, что сборная покажет себя в матче с Албанией

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк уверен, что национальная команда хорошо себя проявит в контрольном матче против Албании после неудачи с выходом на ЧМ-2026.

«Настроение на Албанию такое, чтобы доказать болельщикам и всей стране, что это была наша ошибка и мы это признаем, но двигаемся дальше».

«Тренер нас настроил на Швецию, но что-то пошло не так. Не знаю, что именно. Мы собрались командой, поговорили и двигаемся дальше», – сказал Ярмолюк.

Матч с Албанией состоится 31 марта, начало в 21:45.

поки що всі бачио що гравці збірної дуже добре вміють п**здякати тп дописувати в соцмережах (правда ДО матчу. після матчу то традиційно закривають коменти)
Так що краще мовчіть, ви вже обісрались, то навіщо ще розмазувати по пиці
"Щось пішло не так,  не знаю, що саме"... Класний розбір матчу виходить був. Розбірали помилки і виявилось, що не знають хто і де помилився, як саме помилився. Просто щось пішло не так.... Геніально.
та пох на цей матч
Кривоногих импотентов настроить невозможно, как и ребров не может быть тренером!
Як би сьогодні не зіграли краще не буде, а ще краще б розгромно програли, щоб у цього недотренера шансів взагалі не було. З ним майбутнього немає, та й минулого не було.
Хотілося би побачити повне приниження команди Реброва ще й від албанців. О це було би дійсно кльово. Програвати, так вже і повній програмі. Доказувати вже щось ніц не залишилось.
Забарний "нічого нового не побачив", у Ярмолюка, щось (????)пішло не так, але він, кудись - рухається - (мабуть на ЧС 3000року)
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
