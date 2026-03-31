Хавбек сборной Украины: «Ребров нас настроил, но что-то пошло не так»
Ярмолюк уверен, что сборная покажет себя в матче с Албанией
Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк уверен, что национальная команда хорошо себя проявит в контрольном матче против Албании после неудачи с выходом на ЧМ-2026.
«Настроение на Албанию такое, чтобы доказать болельщикам и всей стране, что это была наша ошибка и мы это признаем, но двигаемся дальше».
«Тренер нас настроил на Швецию, но что-то пошло не так. Не знаю, что именно. Мы собрались командой, поговорили и двигаемся дальше», – сказал Ярмолюк.
Матч с Албанией состоится 31 марта, начало в 21:45.
