Назар ЮРЧЕНКО: «Вратарь не обязательно должен быть большим»

18-летний вратарь «Виктории» Назар Юрченко не смотря на юный возраст получил в клубе футболку с номером один. В интервью клубной пресс-службе игрок рассказал о первых шагах в профессиональном футболе, а также поделился планами на будущее.

– Расскажи немного о своей семье. Как тебя воспитывали?

– Отец всегда учил меня быть вежливым и дисциплинированным. С самого детства водил меня на спорт, на борьбу, учил подтягиваться на турниках. А мама всегда за меня волновалась и беспокоилась. Родители для меня это самые главные люди, благодаря которым у меня есть все то, что у меня есть.

– Давай вспомним детство. Как ты учился в школе? Что-нибудь из тех знаний или опыта, что помогает тебе сейчас в футбольной жизни?

– До 8 класса я хорошо учился на 9–10 баллов, а уже после восьмого на 7–8. Да, математика и украинский язык.

– А какой любимый предмет был в школе?

– Физкультура и английский язык.

– Назар, анализируя твой Instagram, можно заметить, что твое сердце занято. Расскажи, как ты познакомился со своей второй половинкой и как начинались ваши отношения?

– Я сам по себе не очень романтичен. А познакомились мы просто, отправившись на прогулку. Я с товарищем, моя девушка была с подругой. Вот так мы и начали общаться, а потом уже начали отношения.

– Легко ли вывести тебя на эмоции в жизни?

– Не могу сказать, что легко, но и тоже не могу сказать, что трудно, где-то посередине.

– А на тренировках, во время матчей?

– Чтобы вывести – прямо нет. Я эмоционален, но на провокации не ведусь.

– Как отреагировали родители на то, что ты будешь заниматься футболом?

– Хорошо отреагировали. Мама сразу поддержала, а папа сначала хотел, чтобы я занимался борьбой, но со временем понял, что футбол мне интереснее.

– Кроме футбола, чем еще интересуешься? Что еще нравится?

– Многим интересуюсь. Развиваю себя не только в футболе, но и в других областях, например в бизнесе. Нравится просыпаться с целью на день, чтобы не тратить его впустую.

– Кто или что вдохновило тебя выбрать именно футбол?

– Это был, наверное, второй класс, и после школы я увидел хорошую футбольную форму на однокласснике, и захотел тоже. Сказал маме, что хочу на футбол.

– Когда ты понял, что хочешь быть вратарем? Почему выбрал именно эту позицию?

– Я начинал тренироваться на полевой позиции, иногда становился на тренировках в ворота, и мой первый тренер подошел и спросил не хочу ли я стать в ворота, возможно увидел, что я мобильный, не боюсь мяча. Мне нравилось в принципе. Я сказал, что можно попробовать. И так все и началось.

– Была ли мысль играть на позиции полевого игрока?

– Да, конечно, до 10 лет была такая мысль. Играл бы наверняка под нападающим.

– Какими были твои первые вратарские перчатки?

– Самые первые вратарские перчатки, которые мне купили родители, были обычные, с рынка, но с эмблемой «Арсенала» вместо бренда.

– Кто из вратарей был твоим кумиром в детстве? На кого ты равнялся?

– Касильяс, Нойер и Буффон.

– Какой тренер больше всего повлиял на твое становление в футболе?

– Не хочу выделять одного. Ведь все тренеры по-своему повлияли на меня, и я всем благодарен.

– Какой ценный совет давал тебе тренер?

– Не слушай критику и играй на своих сильных качествах.

– У каждого вратаря свой стиль игры. Если говорить об украинских вратарях, чей стиль тебе ближе?

— Сейчас из зарубежных мне нравится Давид Райя, мне кажется по профайлу мы немного похожи, потому что он невысок, и я не высок, быстр сам по себе, ногами хорошо играет. А из украинских, если сейчас брать то мне нравится Дмитрий Ризнык.

– Опиши себя тремя словами. Какой ты вратарь?

– Настойчивый, трудолюбивый и любознательный.

– У кого в команде самый сильныйй удар?

– Евпак Максим.

– Над чем вратарю труднее всего работать на тренировках?

– У каждого по разному. Для меня лично, самый сложный элемент – это игра на выходах.

– Какими чертами, по твоему мнению, должен обладать хороший вратарь?

– Лидерские качества, хорошая игра на линии, не бояться ошибок, нести для своей команды уверенность, чтобы когда футболисты играли, чтобы знали, что удар не залетит, и также активным должен быть вратарь.

– Расскажи свою историю в Виктории.

– Я ушел из «Ингульца» U-19, потом попал в «Нефтяник» Ахтырка. Потом сюда мне попасть помог отец: игры у меня были за «Нефтяник», а вот тренировок не было. Это такая увлекательная история. Мой папа просто поинтересовался, можно ли мне приехать на тренировку. Сказали, чтобы я послал свой профайл. Отправив это в Viber, мне сказали на следующий день прийти на тренировку. Я приехал, потренировался. Волновался, чтобы не сказали, чтобы больше не приезжал. И все же мне сказали, чтобы приезжал тренироваться. Я обрадовался очень сильно, потому что мне тренеры нравились та и сама команда, а еще рядом с домом. Поэтому я старался работать дальше.

– Легко ли тебе было найти общий язык с более опытными вратарями – Владиславом Кучеруком и Александром Литвиненко?

– Очень легко. Они очень добры, они помогают всегда, подсказывают. Нет такого что они ходят и говорят, что я малой. Они всегда поддержат, помогут и подскажут.

– Что для тебя означает «Виктория»?

– Это команда моего города, команда с которой у меня по факту первый профессиональный контракт, поэтому могу сказать, что это моя родная команда.

– Какая величайшая футбольная мечта Назара Юрченко?

– Показать украинским тренерам, что вратарь не обязательно должен быть большим.

– Если бы не футбол кем бы был?

– Думаю, каким-нибудь предпринимателем.

– И в заключение, чтобы ты хотел сказать болельщикам?

– Верьте в нас