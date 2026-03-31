В Румынии нашли замену Луческу. Это экс-игрок Реала и Барселоны
Георге Хаджи близок к возвращению к тренерской работе
Экс-игрок мадридского «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи близок к тому, чтобы стать тренером сборной Румынии. Об этом сообщает Fanatik.ro.
По информации источника. 61-летний специалист, последним местом работы которого был «Вииторул», уже провел разговор с 3-4 ключевым игроками румынской национальной команды.
Соглашение еще не подписано, но он максимально близок к тому, чтобы заменить Мирчу Луческу, который покинет сборную.
Контракт между Федерацией футбола Румынии и Хаджи будет рассчитан на четыре года. Он получит активную рол в структуре национальных сборных.
Ранее сообщалось о том, что врачи приняли жизненно важное решение по Луческу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
