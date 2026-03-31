31 марта 2026, 17:59 | Обновлено 31 марта 2026, 18:06
В Румынии нашли замену Луческу. Это экс-игрок Реала и Барселоны

Георге Хаджи близок к возвращению к тренерской работе

Getty Images/Global Images Ukraine. Георге Хаджи

Экс-игрок мадридского «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи близок к тому, чтобы стать тренером сборной Румынии. Об этом сообщает Fanatik.ro.

По информации источника. 61-летний специалист, последним местом работы которого был «Вииторул», уже провел разговор с 3-4 ключевым игроками румынской национальной команды.

Соглашение еще не подписано, но он максимально близок к тому, чтобы заменить Мирчу Луческу, который покинет сборную.

Контракт между Федерацией футбола Румынии и Хаджи будет рассчитан на четыре года. Он получит активную рол в структуре национальных сборных.

Ранее сообщалось о том, что врачи приняли жизненно важное решение по Луческу.

Даниил Кирияка Источник: Fanatik.ro
Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч в Венгрии
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
