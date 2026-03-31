Интер Майами нацелился на подписание известного вингера
Уилфрид Заа попал на радары «цапль»
Ивуарийский вингер «Галатасарая» Уилфрид Заа, который на правах аренды выступает за «Шарлотт», привлекает внимание нескольких клубов MLS. Об этом сообщает Sportsboom.
По информации источника, 33-летний футболист, который уже летом станет свободным агентом, находится на радарах «Интер Майами», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Сити».
В текущем сезоне на счету Уилфрида Заа пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Интер Майами» начал переговоры по Каземиро.
