  Интер Майами нацелился на подписание известного вингера
31 марта 2026, 16:48 | Обновлено 31 марта 2026, 17:02
Интер Майами нацелился на подписание известного вингера

Уилфрид Заа попал на радары «цапль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Уилфрид Заа

Ивуарийский вингер «Галатасарая» Уилфрид Заа, который на правах аренды выступает за «Шарлотт», привлекает внимание нескольких клубов MLS. Об этом сообщает Sportsboom.

По информации источника, 33-летний футболист, который уже летом станет свободным агентом, находится на радарах «Интер Майами», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Сити».

В текущем сезоне на счету Уилфрида Заа пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Интер Майами» начал переговоры по Каземиро.

