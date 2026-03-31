«Будет вне поля зрения». В Египте предостерегли Салаха от перехода в МЛС

Директор сборной Египта Ибрагим Хассан выступил против возможного перехода Мохамеда Салаха в МЛС после его ухода из «Ливерпуля» в конце сезона.

Салах пока не определился со своим следующим клубом после успешных девяти лет в «Ливерпуле», а комиссар МЛС Дон Гарбер заявил, что хотел бы видеть египтянина в лиге.

«Лично я бы предпочел, чтобы он остался в Европе. Я слышал о предложениях от «Пари Сен-Жермен», «Баварии» и клубов итальянской лиги. Переезд в МЛС? Он будет вне поля зрения. Вы забудете о Салахе, как я сейчас не вспоминаю Месси, я даже не пытаюсь его смотреть. Если он не получит предложений из Европы, тогда переход в Саудовскую лигу был бы хорошим вариантом, особенно с такими звездами, как Криштиану (Роналду)», – сказал Хассан.

В данный момент Салах пропускает тренировочный сбор национальной команды из-за травмы. Египет 31 марта проведет товарищеский матч против Испании в Барселоне после победы 4:0 над Саудовской Аравией в Джидде 27 марта.

Семикратные чемпионы Африки попали в группу G на Чемпионате мира, где сыграют со сборными Бельгии, Новой Зеландии и Ирана. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.