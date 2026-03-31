Ньюкасл достиг соглашения по трансферу вингера. Романо подтвердил

Эквадорский вингер «Индепендьенте дел Валье» Йохан Мартинес продолжит карьеру в «Ньюкасле». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли принципиального соглашения по трансферу 16-летнего футболиста. Стороны рассчитывают подписать все документы уже на этой неделе.

16-летний Йохан Мартинес, который вместе с командой U-17 стал чемпионом Эквадора, присоединится к «Ньюкаслу» тогда, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» может попрощаться с тренером.