31 марта 2026, 15:18 | Обновлено 31 марта 2026, 15:49
Ньюкасл достиг соглашения по трансферу вингера. Романо подтвердил

Йохан Мартинес продолжит карьеру в Англии

Фабрицио Романо. Йохан Мартинес

Эквадорский вингер «Индепендьенте дел Валье» Йохан Мартинес продолжит карьеру в «Ньюкасле». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли принципиального соглашения по трансферу 16-летнего футболиста. Стороны рассчитывают подписать все документы уже на этой неделе.

16-летний Йохан Мартинес, который вместе с командой U-17 стал чемпионом Эквадора, присоединится к «Ньюкаслу» тогда, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» может попрощаться с тренером.

трансферы трансферы АПЛ Ньюкасл Индепендьенте дель Валье чемпионат Эквадора по футболу
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
