Ньюкасл достиг соглашения по трансферу вингера. Романо подтвердил
Йохан Мартинес продолжит карьеру в Англии
Эквадорский вингер «Индепендьенте дел Валье» Йохан Мартинес продолжит карьеру в «Ньюкасле». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы достигли принципиального соглашения по трансферу 16-летнего футболиста. Стороны рассчитывают подписать все документы уже на этой неделе.
16-летний Йохан Мартинес, который вместе с командой U-17 стал чемпионом Эквадора, присоединится к «Ньюкаслу» тогда, когда ему исполнится 18 лет.
Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» может попрощаться с тренером.
🚨⚪️⚫️ Newcastle have agreed deal in principle to sign Independiente del Valle winger Johan Martinez, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2026
Ecuadorian 2009 born talent will join as soon as he turns 18, after verbal agreement in place. 🇪🇨
Clubs hope to sign all documents this week. pic.twitter.com/iPm1YL4w9S
