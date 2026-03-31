Эксперт: «Ребров или нет, но тренер сборной должен жить в Украине»
Ребров живет в Испании
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что наставник сборной Украины должен работать и жить в Украине постоянно.
Нынешний тренер Сергей Ребров живет в Испании.
«Любой, кто дальше будет тренером сборной Украины, должен жить в Украине. Ребров или не Ребров будет. Семья – это их выбор, но наставник должен жить в Украине».
«Общаться с клубами, с игроками, быть на матчах, быть в Украине. Именно работать в Украине, а не просто получать деньги на карточку», – сказал Цыганык.
Ранее сообщалось, что Ребров сказал УАФ о своей готовности остаться в сборной, несмотря на невыход на ЧМ-2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Йеслі шо, я за відставку Реброва двома руками ЗА) Але хай ще Циганика із собою забере щоб він не задрив Реброву)