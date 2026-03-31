  4. Эксперт: «Ребров или нет, но тренер сборной должен жить в Украине»
31 марта 2026, 14:39 | Обновлено 31 марта 2026, 15:00
Ребров живет в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что наставник сборной Украины должен работать и жить в Украине постоянно.

Нынешний тренер Сергей Ребров живет в Испании.

«Любой, кто дальше будет тренером сборной Украины, должен жить в Украине. Ребров или не Ребров будет. Семья – это их выбор, но наставник должен жить в Украине».

«Общаться с клубами, с игроками, быть на матчах, быть в Украине. Именно работать в Украине, а не просто получать деньги на карточку», – сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что Ребров сказал УАФ о своей готовности остаться в сборной, несмотря на невыход на ЧМ-2026.

Боднар, Калюжний і Тимчик вийшли зі шведами в основі, все решта грають за кордоном. Що за останні два місяці змінило якби Ребров жив в Україні? 
Йеслі шо, я за відставку Реброва двома руками ЗА) Але хай ще Циганика із собою забере щоб він не задрив Реброву)
з цигавнюка такий експерт, як з слона комета. Половина (якщо не більша) сучасного складу збірної живе і грає за кордоном. Бо проблема ГТ і ТШ полягає в тому, щоб власними очима переглядати та постійно спілкуватись з потенційними збірниками.
