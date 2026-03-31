Первая лига. Разгром от Чернигова, победы Буковины и экс-команд УПЛ

28-29 марта состоялись поединки 20 тура Первой лиги. Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких моментов этих матчей.

Стабильность тура

«Металлург» под руководством Сергея Ковальца одержал вторую подряд победу. После домашней виктории над «Ворсклой» (2:0) запорожцы выиграли в выездной встрече с ФК ЮКСА со счетом 3:1.

Таким образом, «Металлург» два стартовых поединка во второй половине сезона выиграл с разницей в два гола. На данный момент у Сергея Ковальца стопроцентный показатель (две победы в двух матчах в качестве наставника запорожской команды).

Отдельно стоит выделить точный удар в исполнении полузащитника «Металлурга» Сулеймана Сейтхалилова, который пробежал с мячом от центра поля и отличился красивым голом, находясь уже в штрафной площади соперника.

Теперь шансы «Металлурга» остаться в Первой лиге улучшились. Запорожцы с 14 очками находятся на 16-й позиции. «Пробий», который идет 14-м, и «Подолье», которое занимает 15-ю позицию, имеют в своем активе по 17 баллов. У 13-й «Виктории» 19 очков на данный момент, а 12-й «Феникс-Мариуполь» набрал 20 баллов.

Гол тура

В этом туре было много красивых голов и многие из них заслуживают на звание лучших.

Но можно выделить отдельно гол-красавец от Даниила Теплякова, который своим точным ударом с дальней дистанции вывел «Металлист» вперед в матче с «Викторией» и помог харьковской команде победить со счетом 2:1.

19-летний Тепляков на 50-й минуте встречи получил мяч в центре поля и эффектно вышел на ударную позицию. Как итог, Даниил с дальней дистанции классно пробил в девятку.

Дерби тура

В матче «Подолье» – «Агробизнес» встретились команды из Хмельницкой области. Как итог, выездную победу со счетом 1:0 одержала команда из Волочиска, за которую эффектным и очень красивым голом с дальней дистанции отличился капитан Роман Толочко.

Капитаны тура

«Феникс-Мариуполь» сыграл вничью 1:1 с «Черноморцем». Одесситы вели в счете после гола от Кирилла Попова. Но во второй половине встречи мариупольская команда сравняла счет после того, как точно пробил капитан Денис Балан.

В поединке между «Буковиной» и «Прикарпатьем» также футболисту с капитанской повязкой удалось стать одним из главных героев встречи. Когда счет был 1:1, капитан команды из Черновцов Петр Стасюк идеальным ударом с линии штрафной площади отправил мяч в ворота гостей. Этот гол позволил «Буковине» снова выйти вперед. Затем Родион Плакса увеличил преимущество хозяев, которые по итогу победили 3:1.

После этих матчей «Буковина» с 54 очками также лидирует в Первой лиге. «Черноморец» с 42 баллами идет вторым.

Разгром тура

«Чернигов» преподнес настоящий сюрприз. Полуфиналист Кубка Украины на своем поле разгромил со счетом 4:0 третью команду Первой лиги «Левый Берег». Голами в составе черниговской команды отличились Максим Сердюк, Денис Безбородько и Андрей Новиков, который оформил дубль. Отметим, что забитые мячи «Чернигова» получились очень красивыми.

После этой виктории черниговцы с 22 очками идут на десятом месте в Первой лиге. «Левый Берег» с 40 баллами расположился на третьей позиции.

«Месси» тура

«Ворскла» выиграла на своем поле у «Ингульца» со счетом 2:0. Второй гол полтавской команды получился очень красивым. Антон Байдал пробежал с мячом практически от своей штрафной до ворот гостей и записал в свой актив супергол! 11-й номер «Ворсклы» на 38-й минуте встречи сумел сделать этот фантастический забег с мячом и в стиле Лионеля Месси в решающем эпизоде, когда надо забивать, он оставил автограф в воротах соперника.

Интересно также, что «Ворскла» вместе с «Металлургом» и «Металлистом» стала в этом туре еще одной экс-командой УПЛ, которой удалось выиграть.

«Засуха» тура

В матче «Нива» – «Пробий» была зафиксирована ничья 0:0. Это единственная «сухая» мировая в этом туре.

Чего ждать?

В 21 туре будет много интересных матчей. Но особенно выделяется поединок полуфиналистов Кубка Украины «Чернигов» – «Буковина», который должен быть очень зрелищным. И также интересно будет наблюдать за матчем «Металлург» – «Черноморец». Запорожцы играют под руководством Сергея Ковальца, а одесситов возглавляет Роман Григорчук. Это будет явно классный поединок. И интересно также, как сыграет на своем поле «Левый Берег», который идет третьим в Первой лиге. Киевская команда встретится с ФК «Феникс-Мариуполь».

Первая лига. 20 тур (28-29 марта)

ЮКСА – «Металлург» – 1:3

Голы: Эмере, 70 – Кириченко, 57 (с пенальти), Сейтхалилов, 59, Юречко, 88.

«Металлист» – «Виктория» – 2:1

Голы: Тепляков, 50, Цвиренко, 69 – Шарай, 72.

«Подолье» – «Агробизнес» – 0:1

Гол: Толочко, 27.

«Феникс-Мариуполь» – «Черноморец» – 1:1

Голы: Балан, 68 – Попов, 40.

«Чернигов» – «Левый Берег» – 4:0

Голы: Сердюк, 8, Новиков, 45+2, 62, Безбородько, 48.

«Ворскла» – «Ингулец» – 2:0

Голы: Дворовенко, 14, Байдал, 38.

«Буковина» – «Прикарпатье» – 3:1

Голы: Дахновский, 19, Стасюк, 81, Плакса, 84 – Цюцюра, 60.

«Нива» – «Пробий» – 0:0