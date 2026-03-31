  4. Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Сборная Украины выйдет на ЧМ-2030»
31 марта 2026, 14:55 | Обновлено 31 марта 2026, 15:00
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Сборная Украины выйдет на ЧМ-2030»

Форвард уверен, что команда поедет на следующий ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Матвей Пономаренко, который дебютировал в сборной Украины в проигранном матче против Швеции в отборе на ЧМ-2026, уверен, что команда выйдет на следующий чемпионат мира.

«Очень всем обидно, что не вышли на чемпионат мира. Все ребята расстроились, но у нас молодая команда и хорошее будущее. Должны 100% выходить на ЧМ-2030. Не только надеюсь, а считаю, что мы пройдем на этот турнир».

«Учитывая наш опыт, думаю, мы выйдем на следующий ЧМ», – сказал Пономаренко.

Игрок забил в своем первом матче за национальную команду.

