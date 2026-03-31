Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»
Игрок не увидел никаких проблем в сборной
Защитник и капитан сборной Украины Илья Забарный через несколько дней после поражения от Швеции 1:3 в матче плей-офф отбора на ЧМ-2026 оценил неудачу национальной команды.
«Ничего нового я не увидел. Шведы просто использовали наши ошибки, вот и все. Они не ошибались, а мы допускали ошибки. Я не видел, что что-то у нас было и тут пропало».
«Винить никого не хочу из ребят. Самоотдача была, но мы проиграли в футбол. Это очень обидно, что мы не вышли на чемпионат мира. Но это большой опыт, как это было перед ЧМ-2022. Мы не были готовы, вероятно, к ЧМ-2026. Надеюсь, будем готовы к следующему чемпионату мира».
«Один этот матч мы провалили, проиграли в футбол», – сказал Забарный.
