Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»
Чемпионат мира
31 марта 2026, 14:51 | Обновлено 31 марта 2026, 15:04
1000
4

Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»

Игрок не увидел никаких проблем в сборной

1000
4 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник и капитан сборной Украины Илья Забарный через несколько дней после поражения от Швеции 1:3 в матче плей-офф отбора на ЧМ-2026 оценил неудачу национальной команды.

«Ничего нового я не увидел. Шведы просто использовали наши ошибки, вот и все. Они не ошибались, а мы допускали ошибки. Я не видел, что что-то у нас было и тут пропало».

«Винить никого не хочу из ребят. Самоотдача была, но мы проиграли в футбол. Это очень обидно, что мы не вышли на чемпионат мира. Но это большой опыт, как это было перед ЧМ-2022. Мы не были готовы, вероятно, к ЧМ-2026. Надеюсь, будем готовы к следующему чемпионату мира».

«Один этот матч мы провалили, проиграли в футбол», – сказал Забарный.

Иван Зинченко Источник: YouTube
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Один матч вы бля дь провалили?
Ответить
+3
Авжеж нічого страшного. Будете далі тренуватися, бо грати ви не вмієте. 
Ответить
+1
Звичайно, не будеш звинувачувати. Ти б так на себе вийшов
Ответить
0
я ваще не понял как они нам 3 гола забили
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем