Усиление для Карпат: два игрока готовы выйти на поле против Динамо

Как стало известно Sport.ua, в общей группе «Карпат», начавших подготовку к поединку 22 тура УПЛ с «Динамо», уже тренируются восстановившиеся после повреждений Марко Сапуга и Тимур Стецьков. Они должны попасть в заявку на календарный матч в столице, который состоится 5 апреля.

По индивидуальной программе продолжает заниматься Андрей Булеза, возвращение в строй которого ожидается в конце апреля.

Сейчас подопечные ФранаФернандеса занимают 9-е место в чемпионате, набрав 26 очков.