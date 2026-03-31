  Игрок Ман Юнайтед может закончить карьеру после ЧМ. Намерен выучить Коран
31 марта 2026, 13:08
Игрок Ман Юнайтед может закончить карьеру после ЧМ. Намерен выучить Коран

Нуссаир Мазрауи может повесить бутсы на гвоздь

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуссаир Мазрауи

Марокканский защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи может завершить карьеру после чемпионата мира 2026:

«Возможно, я решу завершить карьеру после чемпионата мира. Жизнь коротка. Я хочу выучить Коран наизусть и однажды стать имамом мечети», – заявил фулбек английского гранда.

Соглашение между Мазрауи и «красными дьяволами» рассчитано до лета 2028 года.

Чемпионат мира стартует 11 июня. Марокко на групповом этапе сыграет с Бразилией, Шотландией и Гаити.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» принял решение по Магуайру.

Вчив Коран, гравши за червоних дияволів 😂
