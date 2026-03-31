Игрок Ман Юнайтед может закончить карьеру после ЧМ. Намерен выучить Коран
Нуссаир Мазрауи может повесить бутсы на гвоздь
Марокканский защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи может завершить карьеру после чемпионата мира 2026:
«Возможно, я решу завершить карьеру после чемпионата мира. Жизнь коротка. Я хочу выучить Коран наизусть и однажды стать имамом мечети», – заявил фулбек английского гранда.
Соглашение между Мазрауи и «красными дьяволами» рассчитано до лета 2028 года.
Чемпионат мира стартует 11 июня. Марокко на групповом этапе сыграет с Бразилией, Шотландией и Гаити.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» принял решение по Магуайру.
