Легенда Карпат против приглашения тренера-легионера в сборную Украины
Михаил Кополовец считает, что сборную Украины должен тренировать отечественный специалист
Легенда львовских Карпат Михаил Кополовец считает, что сменить Сергея Реброва в должности главного тренера национальной команды должен отечественный специалист.
– Если Сергей Ребров не может создать боеспособный коллектив, стоит ли доверить сборную, например, иностранному тренеру?
– Иностранцу? Не знаю, нужен ли нам иностранец. Я что-то не сильно доверяю иностранцам разным. Сюда не придет какой-нибудь топовый иностранец.
Может поискать кого-то у нас, что-нибудь подумать, посмотреть. Пока он здесь придет, разберется, пока адаптируется, пока с футболистами наведет какие-то контакты, – сказал Кополовец.
Матч Украина – Албания пройдет сегодня в Валенсии и начнется в 21.45. Он может стать последним для Сергея Реброва в должности главного тренера сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
