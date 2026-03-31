Украина. Премьер лига
31 марта 2026, 13:03 | Обновлено 31 марта 2026, 13:31
Игорь ГОРБАЧ: «От игры с Оболонью жду только победу»

Игрок луганской «Зари» в предвкушении 22-го тура УПЛ

31 марта 2026, 13:03 | Обновлено 31 марта 2026, 13:31
Паузу в чемпионате на матчи сборных «Заря» заполнила спаррингами с «Кудровкой» и «Колосом». В обоих матчах забил Игорь Горбач. Игрок «Зари» рассказал о значении товарищеских матчей и поделился ожиданиями от поединка с «Оболонью».

– Насколько сложно держать игровой тонус во время столь длительной паузы?

– Мы много тренируемся, и у нас было два спарринга. Я думаю, что мы хорошо держим физическую форму и стараемся сохранить тонус для чемпионата.

– Что тренерский штаб требовал в матчах с Кудровкой и Колосом?

– Требовал интенсивности, прессинга, чтобы мы накрывали, отбирали мяч. Это для того чтобы тонус держать, играть агрессивно и ярко.

– Насколько важно тебе забить в двух спаррингах, пусть это и товарищеские игры?

– Если не забивать в товарищеских матчах, то это перенесется и на чемпионат. Поэтому каждый гол – это очень важно, и придает уверенности.

– Чего ожидаешь от первой игры после паузы – с Оболонью?

– Ожидаю только победу.

– Ставишь ли перед собой конкретные задачи на ближайшие туры?

– Да. Надеюсь больше играть, принести команде положительный результат и забить мячи.

По теме:
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
Полесье получило усиление. К команде Ротаня присоединился легионер
Шахтер отреагировал на госпитализацию Луческу. Тренеру понадобится операция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усиление для Карпат: два игрока готовы выйти на поле против Динамо
Футбол | 31 марта 2026, 13:33 0
Усиление для Карпат: два игрока готовы выйти на поле против Динамо
Усиление для Карпат: два игрока готовы выйти на поле против Динамо

Сапуга и Стецьков попадут в заявку

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Футбол | 31 марта 2026, 09:41 1
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию

Ванат, Крушинский и Очеретько пропустят контрольный матч

Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 31.03.2026, 01:59
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Футбол | 31.03.2026, 07:00
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Футбол | 30.03.2026, 19:08
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Популярные новости
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 60
Футбол
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Бокс
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
30.03.2026, 16:15 109
Футбол
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 27
Футбол
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
30.03.2026, 21:19 44
Футбол
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
29.03.2026, 09:53 6
Авто/мото
