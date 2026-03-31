Игорь ГОРБАЧ: «От игры с Оболонью жду только победу»

Паузу в чемпионате на матчи сборных «Заря» заполнила спаррингами с «Кудровкой» и «Колосом». В обоих матчах забил Игорь Горбач. Игрок «Зари» рассказал о значении товарищеских матчей и поделился ожиданиями от поединка с «Оболонью».

– Насколько сложно держать игровой тонус во время столь длительной паузы?

– Мы много тренируемся, и у нас было два спарринга. Я думаю, что мы хорошо держим физическую форму и стараемся сохранить тонус для чемпионата.

– Что тренерский штаб требовал в матчах с Кудровкой и Колосом?

– Требовал интенсивности, прессинга, чтобы мы накрывали, отбирали мяч. Это для того чтобы тонус держать, играть агрессивно и ярко.

– Насколько важно тебе забить в двух спаррингах, пусть это и товарищеские игры?

– Если не забивать в товарищеских матчах, то это перенесется и на чемпионат. Поэтому каждый гол – это очень важно, и придает уверенности.

– Чего ожидаешь от первой игры после паузы – с Оболонью?

– Ожидаю только победу.

– Ставишь ли перед собой конкретные задачи на ближайшие туры?

– Да. Надеюсь больше играть, принести команде положительный результат и забить мячи.