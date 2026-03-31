Игорь ГОРБАЧ: «От игры с Оболонью жду только победу»
Игрок луганской «Зари» в предвкушении 22-го тура УПЛ
Паузу в чемпионате на матчи сборных «Заря» заполнила спаррингами с «Кудровкой» и «Колосом». В обоих матчах забил Игорь Горбач. Игрок «Зари» рассказал о значении товарищеских матчей и поделился ожиданиями от поединка с «Оболонью».
– Насколько сложно держать игровой тонус во время столь длительной паузы?
– Мы много тренируемся, и у нас было два спарринга. Я думаю, что мы хорошо держим физическую форму и стараемся сохранить тонус для чемпионата.
– Что тренерский штаб требовал в матчах с Кудровкой и Колосом?
– Требовал интенсивности, прессинга, чтобы мы накрывали, отбирали мяч. Это для того чтобы тонус держать, играть агрессивно и ярко.
– Насколько важно тебе забить в двух спаррингах, пусть это и товарищеские игры?
– Если не забивать в товарищеских матчах, то это перенесется и на чемпионат. Поэтому каждый гол – это очень важно, и придает уверенности.
– Чего ожидаешь от первой игры после паузы – с Оболонью?
– Ожидаю только победу.
– Ставишь ли перед собой конкретные задачи на ближайшие туры?
– Да. Надеюсь больше играть, принести команде положительный результат и забить мячи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
