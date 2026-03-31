Призетко спрогнозировал счет матча Украина – Албания

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Призетко дал прогноз на матч Украина – Албания. Александр считает, что «сине-желтые» одержат победу.

– Попробуйте спрогнозировать итоговый результат матча Украина – Албания?

– Естественно, что я буду переживать за нашу национальную команду. И, возможно, ей удастся получить максимальный результат хотя бы потому, что в этой игре будут задействованы игроки, желающие что-то доказать. Счет? 2:1, – сказал Призетко.

Матч Украина – Албания намечен на вторник, 31 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.