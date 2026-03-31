Молодежная сборная Украины U-21 продолжает борьбу в отборочном турнире к Евро-2027 U-21.

Во вторник, 31 марта, команда Украины U-21 сыграет на выезде против Венгрии U-21. Начало встречи – в 17:30.

Поединок состоится в Будапеште на стадионе Хидегкути Нандор. Подопечные Унаи Мельгосы занимают третью позицию в своей группе.

В предыдущем матче, который прошел 27 марта в словацком Кошице, украинцы не смогли удержать победу над Литвой U-21. На 61-й минуте Даниил Кревсун вывел свою команду вперед, однако соперники вскоре восстановили равновесие (1:1).

Положение команд в группе сейчас выглядит так: Турция – 11 очков, Хорватия – 10, Украина – 5, Венгрия – 3, Литва – 2.

Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть чемпионата Европы U-21. Еще одну прямую путевку получит лучшая сборная среди всех команд, занявших вторые места в 9 группах. Остальные 8 вторых мест сыграют между собой в стыковых матчах за право выступить на Евро-2027 U-21.

Квалификация Евро-2027 U-21. Таблица группы H

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Венгрия U-21 – Украина U-21

Видеотрансляция матча проводится на YouTube-канале УАФ и на MEGOGO

