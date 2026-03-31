Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи. Позорный матч Чили, голевая перестрелка Кипра и Молдовы
Международные товарищеские матчи
Индонезия
30.03.2026 16:00 – FT 0 : 1
Болгария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
31 марта 2026, 09:07 |
381
0

Товарищеские матчи. Позорный матч Чили, голевая перестрелка Кипра и Молдовы

30 марта прошли контрольные поединки сборных

Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта были проведены товарищеские матчи сборных во время международной паузы.

Кабо-Верде и Финляндия обменялись голами в основное время (1:1), поэтому победителя определяли в серии пенальти. Удары с точки лучше исполнили игроки Кабо-Верде.

Сборная Чили сенсационно уступила Новой Зеландии, покинув поле с разгромным счетом – 1:4.

Болгария благодаря забитому мячу в первом тайме одолела Индонезию (1:0).

Матч сборных Кипра и Молдовы запомнился пятью голами и попыткой молдаван отыграть три мяча: камбэк не удался, а Кипр удержал результат – 3:2.

Товарищеские матчи. 30 марта

Кабо-Верде – Финляндия – 1:1 (4:2 по пен.)

Голы: Пирес, 67 – Скюття, 45+4

Новая Зеландия – Чили – 4:1

Голы: Барбарусес, 32, Джаст, 40, Рандалл, 60, Уэйн, 71 – Тапия, 83

Удаление: Осорио, 27

Индонезия – Болгария – 0:1

Гол: Петков, 37

Кипр – Молдова – 3:2

Голы: Кастанос, 5, Харалампус, 30, 44 – Попеску, 55, Стине, 88

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем