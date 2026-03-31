Товарищеские матчи. Позорный матч Чили, голевая перестрелка Кипра и Молдовы

30 марта были проведены товарищеские матчи сборных во время международной паузы.

Кабо-Верде и Финляндия обменялись голами в основное время (1:1), поэтому победителя определяли в серии пенальти. Удары с точки лучше исполнили игроки Кабо-Верде.

Сборная Чили сенсационно уступила Новой Зеландии, покинув поле с разгромным счетом – 1:4.

Болгария благодаря забитому мячу в первом тайме одолела Индонезию (1:0).

Матч сборных Кипра и Молдовы запомнился пятью голами и попыткой молдаван отыграть три мяча: камбэк не удался, а Кипр удержал результат – 3:2.

Товарищеские матчи. 30 марта

Кабо-Верде – Финляндия – 1:1 (4:2 по пен.)

Голы: Пирес, 67 – Скюття, 45+4

Новая Зеландия – Чили – 4:1

Голы: Барбарусес, 32, Джаст, 40, Рандалл, 60, Уэйн, 71 – Тапия, 83

Удаление: Осорио, 27

Индонезия – Болгария – 0:1

Гол: Петков, 37

Кипр – Молдова – 3:2

Голы: Кастанос, 5, Харалампус, 30, 44 – Попеску, 55, Стине, 88