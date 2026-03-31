Поворознюк назвал точный счет матча Украина – Албания

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поделился своими ожиданиями от товарищеского матча между национальными сборными Украины и Албании:

«Это товарищеский матч, но я думаю, они выйдут на эту игру как на финал. Я не вижу в этом смысла, но они всё равно будут что-то доказывать, чтобы развеять ажиотаж в интернете по поводу беззубой игры со Швецией. Вот и все.

УАФ сейчас нужно что-нибудь, чтобы заполнить интернет и чтобы не так критиковали Шевченко и Реброва, поэтому им однозначно нужна победа. Игроки нашей сборной выйдут как зебры, только эти зебры уже никакой роли не играют. Надо было против Швеции выйти и доказывать. А это уже такое... Я думаю, 2:0 выиграет Украина – а толку от этой победы?»

Матч Украина – Албания состоится 31 марта в 21:45 по киевскому времени.