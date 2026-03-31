Маркевич дал прогноз на матч Украина – Албания

Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал свой прогноз на контрольный матч Украины против Албании. Специалист считает, что «сине-желтые» не проиграют в этой игре.

«Прогнозировать, как завершится игра, с каким именно счетом, не берусь, потому что трудно сказать, кто будет играть как в Украине, так и в Албании, непонятно, кому доверят тренеры места в составах своих команд. Однако уверен, что Украина не проиграет Албании, а эта сборная очень непростая, стоит заметить», – сказал Маркевич.

Национальная сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, проиграв национальную команду Швеции (1:3). Уже сегодня, 31 марта, подопечные Сергея Реброва проведут контрольный матч против Албании.