Ребров дерзко ответил журналистке, заговорив о будущем

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров дерзко ответил на вопросы журналиста относительно своего будущего во главе «сине-желтых».

– Все знают, что сегодняшний матч матч ничего не решает. Основная игра была против Швеции, где мы опозорились, как говорили сами ребята. Также игроки в своих послематчевых интервью говорили, что каждый должен понести свою ответственность за это. Учитывая, что эмоции немного уже стихли, прошло несколько дней, готовы ли вы сейчас сказать, какая ваша ответственность сейчас за это? Учитывая слухи, что вы якобы готовы продлить контракт.

– Вы немного отрывайте глаза от телефона. Я думаю, вы сами можете это спросить. Я прокомментировал уже после игры происходящее. Мне нужно встретиться после этой игры с президентом УАФ и решить все. Поверьте мне, мы решим. Все будет сделано как можно лучше для нашей страны и команды, – сказал Ребров.

Национальная сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, проиграв национальную команду Швеции (1:3). Уже сегодня, 31 марта, подопечные Сергея Реброва проведут контрольный матч против Албании.