  4. Ребров дерзко ответил журналистке, заговорив о будущем
Сборная УКРАИНЫ
31 марта 2026, 08:06 |
Коуч «сине-желтых» попросил оторвать глаза от телефона

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров дерзко ответил на вопросы журналиста относительно своего будущего во главе «сине-желтых».

– Все знают, что сегодняшний матч матч ничего не решает. Основная игра была против Швеции, где мы опозорились, как говорили сами ребята. Также игроки в своих послематчевых интервью говорили, что каждый должен понести свою ответственность за это. Учитывая, что эмоции немного уже стихли, прошло несколько дней, готовы ли вы сейчас сказать, какая ваша ответственность сейчас за это? Учитывая слухи, что вы якобы готовы продлить контракт.

– Вы немного отрывайте глаза от телефона. Я думаю, вы сами можете это спросить. Я прокомментировал уже после игры происходящее. Мне нужно встретиться после этой игры с президентом УАФ и решить все. Поверьте мне, мы решим. Все будет сделано как можно лучше для нашей страны и команды, – сказал Ребров.

Национальная сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, проиграв национальную команду Швеции (1:3). Уже сегодня, 31 марта, подопечные Сергея Реброва проведут контрольный матч против Албании.

По теме:
Товарищеские матчи. Позорный матч Чили, голевая перестрелка Кипра и Молдовы
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Маркевич дал прогноз на матч Украина – Албания
товарищеские матчи Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:37 10
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины

По версии представителей СМИ, фаворитом среди отечественных специалистов является Мирон Маркевич

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15 36
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Футбол | 31.03.2026, 07:00
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Эксперт указал Реброву на футболиста, который не уровень чемпионата мира
Футбол | 31.03.2026, 07:21
Эксперт указал Реброву на футболиста, который не уровень чемпионата мира
Эксперт указал Реброву на футболиста, который не уровень чемпионата мира
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Бокс | 30.03.2026, 07:42
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
після провалу євротренери ідуть у відставку цей лугандон меле про контракт віддай копійки на ЗСУ 
Популярные новости
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 43
Футбол
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
30.03.2026, 16:15 109
Футбол
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
29.03.2026, 23:38 1
Баскетбол
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
