ВИДЕО. Украинец забил во второй раз в сезоне, но его гол не стал победным
Олег Марчук мог стать героем матча «Мурас Юнайтед»
30 марта украинский полузащитник Олег Марчук отметился забитым мячом за клуб «Мурас Юнайтед» в шестом туре чемпионата Кыргызстана.
Футболист вышел в стартовом составе на домашний матч с клубом «ОшМУ» и на 40-й минуте вывел свою команду вперёд.
Гол Марчука мог стать победным, однако гости спаслись в компенсированное время – 1:1.
Интересно, что хозяева начали матч с пятью украинцами в составе. Помимо Олега с первых минут играли Юрий Мате, Глеб Грачев, Игорь Гончар и Андрей Бацула.
В турнирной таблице чемпионата «Мурас Юнайтед» с украинцами лидирует, имея в активе всего четыре сыгранных матча (10 очков).
Чемпионат Кыргызстана. 6-й тур, 30 марта
«Мурас Юнайтед» – «ОшМУ» – 1:1
Голы: Марчук, 40 – Сидоров, 90+2
Видео голов и обзор матча:
