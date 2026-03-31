31 марта 2026, 08:29 | Обновлено 31 марта 2026, 08:32
ВИДЕО. Украинец забил во второй раз в сезоне, но его гол не стал победным

Олег Марчук мог стать героем матча «Мурас Юнайтед»

ФК Мурас Юнайтед. Олег Марчук

30 марта украинский полузащитник Олег Марчук отметился забитым мячом за клуб «Мурас Юнайтед» в шестом туре чемпионата Кыргызстана.

Футболист вышел в стартовом составе на домашний матч с клубом «ОшМУ» и на 40-й минуте вывел свою команду вперёд.

Гол Марчука мог стать победным, однако гости спаслись в компенсированное время – 1:1.

Интересно, что хозяева начали матч с пятью украинцами в составе. Помимо Олега с первых минут играли Юрий Мате, Глеб Грачев, Игорь Гончар и Андрей Бацула.

В турнирной таблице чемпионата «Мурас Юнайтед» с украинцами лидирует, имея в активе всего четыре сыгранных матча (10 очков).

Чемпионат Кыргызстана. 6-й тур, 30 марта

«Мурас Юнайтед» – «ОшМУ» – 1:1

Голы: Марчук, 40 – Сидоров, 90+2

Видео голов и обзор матча:

