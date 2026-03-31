Шахтер отреагировал на госпитализацию Луческу. Тренеру понадобится операция
Донецкий клуб поддержал своего бывшего наставника
Донецкий «Шахтёр» не остался в стороне после госпитализации главного тренера сборной Румынии Мирчи Луческу во время одного из теоретических занятий команды.
Опытного специалиста оперативно доставили в больницу, где привели футбольного тренера в сознание. Состояние здоровья Луческу нормализовалось, однако ему потребуется время для реабилитации.
Мирча в течение недели будет находиться под наблюдением врачей, а уже 31 марта ему проведут операцию по установке дефибриллятора.
Заявление донецкого «Шахтера»:
«Шахтер» выражает слова поддержки Мирче Луческу в связи с его госпитализацией.
Желаем скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и возвращения к любимому делу.
Мы с вами, Мистер!
«Шахтар» висловлює слова підтримки Мірчі Луческу у зв’язку з його госпіталізацією.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 30, 2026
Бажаємо якнайшвидшого одужання, міцного здоров’я та повернення до улюбленої справи.
Ми з вами, Містере! 🧡 pic.twitter.com/SdZ6UnOVgd
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Реброва проиграла 1:3
По версии представителей СМИ, фаворитом среди отечественных специалистов является Мирон Маркевич