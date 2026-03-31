Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер отреагировал на госпитализацию Луческу. Тренеру понадобится операция
31 марта 2026, 08:50 | Обновлено 31 марта 2026, 08:52
Шахтер отреагировал на госпитализацию Луческу. Тренеру понадобится операция

Донецкий клуб поддержал своего бывшего наставника

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Донецкий «Шахтёр» не остался в стороне после госпитализации главного тренера сборной Румынии Мирчи Луческу во время одного из теоретических занятий команды.

Опытного специалиста оперативно доставили в больницу, где привели футбольного тренера в сознание. Состояние здоровья Луческу нормализовалось, однако ему потребуется время для реабилитации.

Мирча в течение недели будет находиться под наблюдением врачей, а уже 31 марта ему проведут операцию по установке дефибриллятора.

Заявление донецкого «Шахтера»:

«Шахтер» выражает слова поддержки Мирче Луческу в связи с его госпитализацией.

Желаем скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и возвращения к любимому делу.

Мы с вами, Мистер!

Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
