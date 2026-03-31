Нападающий Реала рассказал об обучении в университете на бизнес-аналитика

Нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия Торрес поделился подробностями своего обучения в высшем учебном заведении.

«Я осваиваю профессию специалиста по бизнес-администрированию с углубленным изучением бизнес-аналитики. Образовательный процесс всегда приносил мне удовольствие.

Я осознаю, насколько мне повезло построить карьеру в футболе, однако никто не застрахован от ее завершения в будущем. Наличие диплома станет для меня надежным фундаментом, который позволит двигаться дальше и реализовать себя в другой сфере.

К тому же, посещение университета дает мне прекрасную возможность поддерживать связь с друзьями и наслаждаться студенческой жизнью. Это позволяет мне чувствовать себя обычным 22-летним парнем, коим я и являюсь на самом деле», – отметил Гонсало.