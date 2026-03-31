  4. Нападающий Реала рассказал об обучении в университете на бизнес-аналитика
31 марта 2026, 04:28
Нападающий Реала рассказал об обучении в университете на бизнес-аналитика

Гонсало Гарсия рассказал, какую нефутбольную профессию осваивает

Нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия Торрес поделился подробностями своего обучения в высшем учебном заведении.

«Я осваиваю профессию специалиста по бизнес-администрированию с углубленным изучением бизнес-аналитики. Образовательный процесс всегда приносил мне удовольствие.

Я осознаю, насколько мне повезло построить карьеру в футболе, однако никто не застрахован от ее завершения в будущем. Наличие диплома станет для меня надежным фундаментом, который позволит двигаться дальше и реализовать себя в другой сфере.

К тому же, посещение университета дает мне прекрасную возможность поддерживать связь с друзьями и наслаждаться студенческой жизнью. Это позволяет мне чувствовать себя обычным 22-летним парнем, коим я и являюсь на самом деле», – отметил Гонсало.

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15
Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

Ребров вышел с заявлением о своем будущем в сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 20:12
Тренер – о возможном продлении контракта

Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Футбол | 30.03.2026, 09:37
АНЧЕЛОТТИ: «У нас в сборной два лучших игрока мира на данный момент»
Футбол | 31.03.2026, 04:03
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Бокс | 30.03.2026, 07:42
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 45
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
29.03.2026, 23:38 1
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 11
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
30.03.2026, 20:43 56
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
