Нападающий Реала рассказал об обучении в университете на бизнес-аналитика
Гонсало Гарсия рассказал, какую нефутбольную профессию осваивает
Нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия Торрес поделился подробностями своего обучения в высшем учебном заведении.
«Я осваиваю профессию специалиста по бизнес-администрированию с углубленным изучением бизнес-аналитики. Образовательный процесс всегда приносил мне удовольствие.
Я осознаю, насколько мне повезло построить карьеру в футболе, однако никто не застрахован от ее завершения в будущем. Наличие диплома станет для меня надежным фундаментом, который позволит двигаться дальше и реализовать себя в другой сфере.
К тому же, посещение университета дает мне прекрасную возможность поддерживать связь с друзьями и наслаждаться студенческой жизнью. Это позволяет мне чувствовать себя обычным 22-летним парнем, коим я и являюсь на самом деле», – отметил Гонсало.
