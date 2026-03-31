Игрок сборной Испании не исключает перехода в Барселону
Марк Кукурелья признался, что рассматривает вариант с возвращением в Каталонию
Фланговый защитник лондонского «Челси» и национальной команды Испании Марк Кукурелья признался, что рассматривает вариант с возвращением в каталонскую «Барселону» в будущем.
«Снова надеть футболку «Барселоны»? Испания всегда остается родным домом. Мысли о возвращении посещают регулярно, но я бы не торопил события и отложил это на несколько лет.
Сейчас я чувствую себя комфортно в английском чемпионате. Однако, если подобное предложение поступит, отклонить его будет крайне непросто. Мне придется тщательно взвесить все аргументы.
Если судьба распорядится так, значит, этому суждено случиться», – цитирует футболиста ресурс The Touchline в соцсети Х.
Напомним, что Кукурелья является выпускником знаменитой академии «Барселоны», хотя за основной состав «сине-гранатовых» он провел всего одну официальную встречу. Дебют защитника состоялся в октябре 2017 года в рамках Кубка Испании против «Мурсии». Летом 2018 года Марк отправился в аренду в «Эйбар», где и состоялся его первый матч в Ла Лиге против «Эспаньола».
В стан «Челси» испанец перебрался в августе 2022 года из «Брайтона». Текущее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о возможном продлении контракта
Максим хочет играть за украинцев