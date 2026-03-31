Игрок сборной Испании не исключает перехода в Барселону

Фланговый защитник лондонского «Челси» и национальной команды Испании Марк Кукурелья признался, что рассматривает вариант с возвращением в каталонскую «Барселону» в будущем.

«Снова надеть футболку «Барселоны»? Испания всегда остается родным домом. Мысли о возвращении посещают регулярно, но я бы не торопил события и отложил это на несколько лет.

Сейчас я чувствую себя комфортно в английском чемпионате. Однако, если подобное предложение поступит, отклонить его будет крайне непросто. Мне придется тщательно взвесить все аргументы.

Если судьба распорядится так, значит, этому суждено случиться», – цитирует футболиста ресурс The Touchline в соцсети Х.