Источник: Ребров получил предложение после провала в сборной Украины
К коучу существует интерес на рынке
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров получил предложения о возможном будущем трудоустройстве, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».
По информации источника, эти предложения не совсем конкретны, поэтому приоритетом для тренера является продление контракта с УАФ.
Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.
Ранее Сергей Ребров назвал причины поражения сборной Украины в матче со Швецией.
