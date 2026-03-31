Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ребров получил предложение после провала в сборной Украины
Чемпионат мира
31 марта 2026, 21:50
Источник: Ребров получил предложение после провала в сборной Украины

К коучу существует интерес на рынке

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров получил предложения о возможном будущем трудоустройстве, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, эти предложения не совсем конкретны, поэтому приоритетом для тренера является продление контракта с УАФ.

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

Ранее Сергей Ребров назвал причины поражения сборной Украины в матче со Швецией.

Сергей Ребров назначение тренера отставка сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем