Источник раскрыл отношение УАФ к продлению контракта с Ребровым
Сергей Станиславович действительно заинтересован в продлении контракта
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров действительно хочет продлить контракт с Украинской ассоциацией футбола, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».
Для Реброва приоритетом является остаться в сборной Украины.
Но при этом, по информации источника, взаимной заинтересованности в продолжении сотрудничества нет.
Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
