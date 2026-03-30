  4. Источник раскрыл отношение УАФ к продлению контракта с Ребровым
30 марта 2026, 23:41
Источник раскрыл отношение УАФ к продлению контракта с Ребровым

Сергей Станиславович действительно заинтересован в продлении контракта

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров действительно хочет продлить контракт с Украинской ассоциацией футбола, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

Для Реброва приоритетом является остаться в сборной Украины.

Но при этом, по информации источника, взаимной заинтересованности в продолжении сотрудничества нет.

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

Дмитрий Вус Источник: Инсайды от Пасичныка
