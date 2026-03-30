Ребров прокомментировал слухи о краже вещей в сборной Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи о краже вещей вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова в лагере «сине-желтых»:

«Слухи о краже вещей сборной в Испании? Об этом спрашивайте у администраторов, я не знаю».

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.