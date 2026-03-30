Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров прокомментировал слухи о краже вещей в сборной Украины
Чемпионат мира
30 марта 2026, 23:57
Ребров прокомментировал слухи о краже вещей в сборной Украины

Коуч посоветовал обратиться к администраторам

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи о краже вещей вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова в лагере «сине-желтых»:

«Слухи о краже вещей сборной в Испании? Об этом спрашивайте у администраторов, я не знаю».

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем