  4. Решение принято. Зинченко получил ужасные новости о своем будущем
07 апреля 2026, 23:38
Решение принято. Зинченко получил ужасные новости о своем будущем

«Аякс» уже нашёл ему замену

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Аякс» может изменить левый фланг обороны уже в ближайшее время – и ключевым фактором в этом решении стала ситуация вокруг Александра Зинченко.

Украинец, присоединившийся к амстердамцам зимой, не смог в полной мере проявить себя из-за травмы и покинет клуб по окончании сезона. Именно поэтому руководство «Аякса» уже активно ищет замену, и главным кандидатом называют Рафаэля Геррейру.

По информации источника, 32-летний защитник решил не продлевать контракт с «Баварией» и станет свободным агентом летом. В Амстердаме рассматривают этот вариант как выгодную возможность усилить состав без трансферных затрат.

В самом клубе рассчитывали, что Зинченко станет лидером команды и привнесет опыт, однако травма, полученная уже во втором матче, серьезно изменила планы.

