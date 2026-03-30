После сборной: полузащитник Полесья рискует не сыграть в следующем туре УПЛ

Полузащитник «Полесья» Борис Крушинский уже вернулся из Испании в расположение клуба после того, как накануне полуфинала отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции в Валенсии не смог избежать травмы, которая помешала ему дебютировать в главной команде страны.

Как стало известно Sport.ua, клубный персонал прилагает усилия, чтобы Крушинский как можно скорее вернулся в строй, хотя его участие в календарном поединке 22 тура с «Вересом» под вопросом.

А вот кто точно не поможет «Полесью» с ровенчанами, так это Никита Кравченко и Владислав Велетень, которые после серьезных повреждений должны восстановиться в апреле.

Подопечные Руслана Ротаня занимают третье место в чемпионате, набрав 42 очка, а с «Вересом» сыграют 5 апреля.

Ранее главный тренер «Полесья» Руслан Ротань подвел итоги спарринга с «Динамо».