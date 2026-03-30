  4. Ребров назвал причины поражения сборной Украины в матче со Швецией
30 марта 2026, 23:06 |
Ребров назвал причины поражения сборной Украины в матче со Швецией

Главный тренер считает соперника очень мощным

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал причины поражения «сине-желтых» в полуфинальном матче плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года против сборной Швеции (1:3):

«Причины поражения от Швеции? Я считаю, что мы играли против сильной сборной. Даже несмотря на то, что у них не было нескольких ведущих игроков, они могут заменить своих футболистов. У них почти никого нет из национального чемпионата, почти все игроки выступают в топ-странах. И это очень сильная сборная.

К тому же, когда пропускаем на первых минутах каждого тайма, это очень тяжело для игроков. Мы пытались создавать моменты, но очень трудно играть, когда пропускаем на первых минутах и первого, и второго тайма. Поэтому, к сожалению, мы проиграли этот матч. Да, мы проанализировали, поговорили с игроками. Следующая игра очень важна».

Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
