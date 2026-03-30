Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лион продал конкурента Яремчука в Ла Лигу за 6.5 млн евро
Франция
30 марта 2026, 21:49 | Обновлено 30 марта 2026, 21:51
315
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лион продал конкурента Яремчука в Ла Лигу за 6.5 млн евро

Мартин Сатриано стал полноценным игроком «Хетафе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Сатриано

Французский «Лион» официально согласился отпустить уругвайского нападающего Мартина Сатриано в испанский «Хетафе», в котором игрок находился на правах аренды.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера футболиста составила 6.5 миллиона евро. Форвард подписал контракт с клубом до лета 2030 года.

Мартин попал в «Лион» летом 2025 года на правах аренды из «Ланса». После 19 матчей, трех голов и одного ассиста клуб выкупил контракт футболиста, но быстро с ним расстался.

Сатриано перебрался в «Хетафе» в начале года и уже успел провести за команду 10 матчей. Пока на счету форварда всего три гола.

Также в течение карьеры 25-летний футболист защищал цвета таких клубов: «Эмполи», «Интер», «Брест».

Мартин Сатриано Лион Хетафе трансферы аренда игрока трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Роман Яремчук
Андрей Витренко Источник: ФК Хетафе
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем