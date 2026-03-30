ОФИЦИАЛЬНО. Лион продал конкурента Яремчука в Ла Лигу за 6.5 млн евро
Мартин Сатриано стал полноценным игроком «Хетафе»
Французский «Лион» официально согласился отпустить уругвайского нападающего Мартина Сатриано в испанский «Хетафе», в котором игрок находился на правах аренды.
По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера футболиста составила 6.5 миллиона евро. Форвард подписал контракт с клубом до лета 2030 года.
Мартин попал в «Лион» летом 2025 года на правах аренды из «Ланса». После 19 матчей, трех голов и одного ассиста клуб выкупил контракт футболиста, но быстро с ним расстался.
Сатриано перебрался в «Хетафе» в начале года и уже успел провести за команду 10 матчей. Пока на счету форварда всего три гола.
Также в течение карьеры 25-летний футболист защищал цвета таких клубов: «Эмполи», «Интер», «Брест».
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: El Getafe CF y el Olympique de Lyon llegan a un acuerdo para el traspaso de Martín Satriano.— Getafe C.F. (@GetafeCF) March 30, 2026
🇺🇾✍️ El delantero uruguayo firma por lo que resta de temporada y cuatro más.
¡𝑸𝒖𝒆́ 𝒃𝒖𝒆𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆, 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊́𝒏! 🙌 pic.twitter.com/XtBamln7Bt
