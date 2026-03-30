«Это повлияло». Тренер Польши назвал ключевой момент игры Украина – Швеция

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан поделился мнением по поводу победы национальной команды Швеции в матче квалификации чемпионата мира-2026 с Украиной (3:1).

«Я знаю, что Поттер в первых двух играх во главе сборной Швеции протестовал всех возможных игроков и расстановки. В третьем матче, с Украиной, он выпустил на поле своих лучших игроков и добился хорошего результата. Но мы не знаем, по какому сценарию будет проходить игра, и как Швеция отреагирует, если ей нужно будет отыгрываться.

Мы не очень хорошо знаем, насколько хороша Швеция в обороне, они забили рано в матче с Украиной, и это повлияло на ход игры. Встреча с Украиной доказывает, что они находятся в хорошей форме. Мы должны считать их фаворитами, потому что шведы играют дома, хотя уровень обеих команд примерно одинаковый», – цитирует Урбана Expressen.

