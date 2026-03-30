  4. «Это повлияло». Тренер Польши назвал ключевой момент игры Украина – Швеция
30 марта 2026, 21:03 | Обновлено 30 марта 2026, 22:18
«Это повлияло». Тренер Польши назвал ключевой момент игры Украина – Швеция

Ян Урбан оценил поражение сине-желтых

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан поделился мнением по поводу победы национальной команды Швеции в матче квалификации чемпионата мира-2026 с Украиной (3:1).

«Я знаю, что Поттер в первых двух играх во главе сборной Швеции протестовал всех возможных игроков и расстановки. В третьем матче, с Украиной, он выпустил на поле своих лучших игроков и добился хорошего результата. Но мы не знаем, по какому сценарию будет проходить игра, и как Швеция отреагирует, если ей нужно будет отыгрываться.

Мы не очень хорошо знаем, насколько хороша Швеция в обороне, они забили рано в матче с Украиной, и это повлияло на ход игры. Встреча с Украиной доказывает, что они находятся в хорошей форме. Мы должны считать их фаворитами, потому что шведы играют дома, хотя уровень обеих команд примерно одинаковый», – цитирует Урбана Expressen.

Ранее в Швеции рассекретили решение Поттера перед матчем с Украиной.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу сборная Польши по футболу Ян Урбан Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Антон Романенко Источник: Expressen
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
29.03.2026, 08:02
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
30.03.2026, 09:15 35
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 52
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
