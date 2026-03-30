  4. Ливерпуль нашел замену Салаху, который покинет клуб
30 марта 2026, 20:22 | Обновлено 30 марта 2026, 20:23
Ливерпуль нашел замену Салаху, который покинет клуб

Майкл Олисе привлекает внимание английского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщат Фабрис Хоукинс.

По информации источника, руководство английского гранда видит в 23-летнем футболисте замену египетскому вингеру Мохамеду Салаху, который станет свободным агентом уже по окончанию сезона.

Олисе находится в шорт-листах многих топовых европейских клубов.

В текущем сезоне на счету Майкла Олисе 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 16 забитыми мячами и 27 голевыми передачами.

Ранее Джеррард назвал игрока, который способен заменить Салаха.

Интерес Арсенала и Челси. Лунин мог покинуть Реал
Решение принято. Топовый полузащитник покинет Ман Сити летом
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы покинет Баварию летом
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30 марта 2026, 12:03 46
Алексей Сливченко – о поединке сборной Украины против албанцев

Сезон для Батагова спасен, операция не нужна
Футбол | 30 марта 2026, 18:34 0
Центральный защитник «Трабзонспора» быстро восстанавливается после травмы

Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Футбол | 29.03.2026, 23:36
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Бокс | 30.03.2026, 07:42
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»
Футбол | 30.03.2026, 16:25
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
