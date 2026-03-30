Ливерпуль нашел замену Салаху, который покинет клуб
Майкл Олисе привлекает внимание английского гранда
Французский вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщат Фабрис Хоукинс.
По информации источника, руководство английского гранда видит в 23-летнем футболисте замену египетскому вингеру Мохамеду Салаху, который станет свободным агентом уже по окончанию сезона.
Олисе находится в шорт-листах многих топовых европейских клубов.
В текущем сезоне на счету Майкла Олисе 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 16 забитыми мячами и 27 голевыми передачами.
Ранее Джеррард назвал игрока, который способен заменить Салаха.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко – о поединке сборной Украины против албанцев
Центральный защитник «Трабзонспора» быстро восстанавливается после травмы