Ливерпуль нашел замену Салаху, который покинет клуб

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщат Фабрис Хоукинс.

По информации источника, руководство английского гранда видит в 23-летнем футболисте замену египетскому вингеру Мохамеду Салаху, который станет свободным агентом уже по окончанию сезона.

Олисе находится в шорт-листах многих топовых европейских клубов.

В текущем сезоне на счету Майкла Олисе 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 16 забитыми мячами и 27 голевыми передачами.

