Определена первая соперница Олейниковой на турнире WTA 500 в Чарльстоне
В 1/32 финала Александра встретится с экс-россиянкой Полиной Кудерметовой
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.
В первом раунде украинка сыграет против экс-россиянки Полины Кудерметовой (WTA 156), которая сейчас представляет Узбекистан.
Кудерметова в Чарльстоне стартовала с квалификации, где прошла Кэролин Ансари и Еву Веддер.
Олейникова ранее играла против Кудерметовой-младшей только один раз. 25 февраля Александра справилась с Полиной на старте соревнований WTA 125 в Анталье.
Если Олейникова сумеет переиграть Кудерметову, то во втором круге поборется с девятой сеяной Лейлой Фернандес.
Помимо Александры, Украину в Чарльстоне также представят Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы уступили шведам 1:3
Накануне матча Крушинский получил травму