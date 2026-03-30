Определена первая соперница Олейниковой на турнире WTA 500 в Чарльстоне

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

В первом раунде украинка сыграет против экс-россиянки Полины Кудерметовой (WTA 156), которая сейчас представляет Узбекистан.

Кудерметова в Чарльстоне стартовала с квалификации, где прошла Кэролин Ансари и Еву Веддер.

Олейникова ранее играла против Кудерметовой-младшей только один раз. 25 февраля Александра справилась с Полиной на старте соревнований WTA 125 в Анталье.

Если Олейникова сумеет переиграть Кудерметову, то во втором круге поборется с девятой сеяной Лейлой Фернандес.

Помимо Александры, Украину в Чарльстоне также представят Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.