Костюк и Пономаренко – лучшие тренер и игрок февраля-марта в УПЛ

На звание лучших тренера и игрока первых месяцев чемпионата УПЛ в 2026 году претендовали четыре тренера и восемь футболистов.

Лучшим футболистом этого отрезка признан форвард «Динамо» Матвей Пономаренко, забивший семь голов в пяти матчах в начале 2026 года, а его результативная серия из семи поединков с голами в рамках Премьер-лиги стала рекордной для киевлян. Молодой форвард также отметился точным ударом и в дебютном матче за национальную сборную (против шведов, 1:3). В голосовании экспертов и болельщиков Пономаренко опередил Алексея Гуцуляка («Полесье») и Бруниньо («Карпаты»).

Среди тренеров вне конкуренции был наставник «Динамо» Игорь Костюк, второе место у Руслана Ротаня из «Полесья».