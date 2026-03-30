Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк и Пономаренко – лучшие тренер и игрок февраля-марта в УПЛ
Украина. Премьер лига
30 марта 2026, 20:21
77
0

Костюк и Пономаренко – лучшие тренер и игрок февраля-марта в УПЛ

Игорь Костюк и Матвей Пономаренко признаны лучшими на старте 2026 года

30 марта 2026, 20:21 |
77
0
Костюк и Пономаренко – лучшие тренер и игрок февраля-марта в УПЛ
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

На звание лучших тренера и игрока первых месяцев чемпионата УПЛ в 2026 году претендовали четыре тренера и восемь футболистов.

Лучшим футболистом этого отрезка признан форвард «Динамо» Матвей Пономаренко, забивший семь голов в пяти матчах в начале 2026 года, а его результативная серия из семи поединков с голами в рамках Премьер-лиги стала рекордной для киевлян. Молодой форвард также отметился точным ударом и в дебютном матче за национальную сборную (против шведов, 1:3). В голосовании экспертов и болельщиков Пономаренко опередил Алексея Гуцуляка («Полесье») и Бруниньо («Карпаты»).

Среди тренеров вне конкуренции был наставник «Динамо» Игорь Костюк, второе место у Руслана Ротаня из «Полесья».

Матвей Пономаренко Игорь Костюк Динамо Киев Полесье Житомир Руслан Ротань Алексей Гуцуляк Бруниньо Карпаты Львов
Руслан Полищук Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем