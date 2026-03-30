Генеральный директор Шахтера закончил Гарвард

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин получил диплом Гарвардской школы бизнеса. Глава «горняков» полгода проходил курс по повышению квалификации для топ-руководителей. Об этом 51-летний функционер сообщил в социальной сети Инстаграм.

«Окончил Гарвардскую школу бизнеса», – так Палкин подписал снимок с дипломом в руках.

Сергей Палкин с 2004 года руководит «Шахтером». Его команда идет второй в Премьер-лиге Украины и сразится с АЗ за выход в полуфинал Лиги конференций.