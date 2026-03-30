  4. Генеральный директор Шахтера закончил Гарвард
30 марта 2026, 20:02 | Обновлено 30 марта 2026, 20:08
Генеральный директор Шахтера закончил Гарвард

Сергей Палкин получил диплом Гарвардской школы бизнеса

ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин получил диплом Гарвардской школы бизнеса. Глава «горняков» полгода проходил курс по повышению квалификации для топ-руководителей. Об этом 51-летний функционер сообщил в социальной сети Инстаграм.

«Окончил Гарвардскую школу бизнеса», – так Палкин подписал снимок с дипломом в руках.

Сергей Палкин с 2004 года руководит «Шахтером». Его команда идет второй в Премьер-лиге Украины и сразится с АЗ за выход в полуфинал Лиги конференций.

