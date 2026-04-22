Маркевич отреагировал на возможное увольнение Реброва из сборной Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на возможную отставку Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины по футболу.

«А что касается всех этих слухов о будущем Реброва, что его уволят, якобы, кто может быть его преемником и все такое прочее, то об этом говорить вообще не хочу. Это не ко мне вопрос», – сказал Маркевич.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».