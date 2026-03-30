Анчелотти назвал игрока, которого считает будущим сборной Бразилии
Главный тренер пентакампеонов восхищается талантом Эндрика
Главный тренер национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о нападающем пятикратных чемпионов мира и французского «Лиона» Эндрике:
«Мы внимательно следим за Эндриком и его прогрессом. Он — будущее «Селесао».
В сезоне 2025/26 Эндрик на правах аренды провел 14 матчей за «Лион», отличившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро, а его контракт принадлежит мадридскому «Реалу».
Ранее агент Эндрика объяснил, почему его клиент перешел в «Лион».
