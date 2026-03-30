  Анчелотти назвал игрока, которого считает будущим сборной Бразилии
30 марта 2026
Анчелотти назвал игрока, которого считает будущим сборной Бразилии

Главный тренер пентакампеонов восхищается талантом Эндрика

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о нападающем пятикратных чемпионов мира и французского «Лиона» Эндрике:

«Мы внимательно следим за Эндриком и его прогрессом. Он — будущее «Селесао».

В сезоне 2025/26 Эндрик на правах аренды провел 14 матчей за «Лион», отличившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро, а его контракт принадлежит мадридскому «Реалу».

Ранее агент Эндрика объяснил, почему его клиент перешел в «Лион».

Дуглас КОСТА: «Неймар может выиграть чемпионат мира за несколько минут»
Жоао ПЕДРО: Винисиус, Рафинья и я – тоже звезды, как Роналдо и Роналдиньо
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15 35
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Футбол | 30 марта 2026, 16:15 105
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ

Тренер настроен продлить контракт со сборной

ВИДЕО. Ребров и Миколенко – о матче с Албанией после вылета из отбора ЧМ
Футбол | 30.03.2026, 21:52
ВИДЕО. Ребров и Миколенко – о матче с Албанией после вылета из отбора ЧМ
ВИДЕО. Ребров и Миколенко – о матче с Албанией после вылета из отбора ЧМ
Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30.03.2026, 12:03
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 30.03.2026, 19:11
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
29.03.2026, 08:02
Футбол
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 42
Футбол
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
30.03.2026, 07:42 1
Бокс
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Футбол
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
