Игрок, покинувший Динамо: «У меня было разочарование»

Украинский защитник тернопольской «Нивы» Василий Буртник оценил первую половину сезона 2025/26, проведённую в составе киевского «Динамо»:

– Насколько продуктивным для вас был период в «Динамо»? Чему вы научились в составе киевской команды за это время?

– Однозначно, очень продуктивным. Для меня это очень большой опыт, который в будущем точно пригодится.

– Есть ли у вас разочарование по поводу того, что вы так и не получили шанса дебютировать за «Динамо»?

– Конечно, хотелось дебютировать. Разочарование было, но я понимал, что на этом не нужно зацикливаться. Это уже в прошлом, нужно двигаться дальше.