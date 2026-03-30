Игрок, покинувший Динамо: «У меня было разочарование»
Василий Буртник хотел дебютировать за киевский клуб
Украинский защитник тернопольской «Нивы» Василий Буртник оценил первую половину сезона 2025/26, проведённую в составе киевского «Динамо»:
– Насколько продуктивным для вас был период в «Динамо»? Чему вы научились в составе киевской команды за это время?
– Однозначно, очень продуктивным. Для меня это очень большой опыт, который в будущем точно пригодится.
– Есть ли у вас разочарование по поводу того, что вы так и не получили шанса дебютировать за «Динамо»?
– Конечно, хотелось дебютировать. Разочарование было, но я понимал, что на этом не нужно зацикливаться. Это уже в прошлом, нужно двигаться дальше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
