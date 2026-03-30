Левый Берег-2 обыграл Ребел. Результаты 23-го тура Второй лиги
Во Второй лиге прошли заключительные матчи 23-го тура
В понедельник, 30 марта, во Второй лиге состоялись матчи 23-го тура. Команды групп А и Б провели три поединка.
В группе А прошел один матч. «Буковина-2» на выезде обыграла «Самбор-Ниву-2».
В группе Б прошло два поединка. «Левый Берег-2» благодаря хет-трику Романа Гереша одержал победу над «Ребелом». Также «Чайка» разгромила «Черноморец-2».
Вторая лига. 23-й тур, 30 марта
Ребел – Левый Берег-2 – 1:3
Гол: Базаев, 41 – Гереш, 11, 66, 72
Самбор-Нива-2 – Буковина-2 – 0:2
Голы: Скицко, 8, Скочеляс, 61
Чайка – Черноморец-2 – 4:0
Голы: Клименко, 77, Овчарук, 49, Венгер, 76, Лазарец, 88
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы уступили шведам 1:3
Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту