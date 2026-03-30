Левый Берег-2 обыграл Ребел. Результаты 23-го тура Второй лиги

В понедельник, 30 марта, во Второй лиге состоялись матчи 23-го тура. Команды групп А и Б провели три поединка.

В группе А прошел один матч. «Буковина-2» на выезде обыграла «Самбор-Ниву-2».

В группе Б прошло два поединка. «Левый Берег-2» благодаря хет-трику Романа Гереша одержал победу над «Ребелом». Также «Чайка» разгромила «Черноморец-2».



Вторая лига. 23-й тур, 30 марта

Ребел – Левый Берег-2 – 1:3

Гол: Базаев, 41 – Гереш, 11, 66, 72

Самбор-Нива-2 – Буковина-2 – 0:2

Голы: Скицко, 8, Скочеляс, 61

Чайка – Черноморец-2 – 4:0

Голы: Клименко, 77, Овчарук, 49, Венгер, 76, Лазарец, 88

Ребел – Левый Берег-2 – 1:3

Самбор-Нива-2 – Буковина-2 – 0:2

Чайка – Черноморец-2 – 4:0