Сборная УКРАИНЫ30 марта 2026, 15:34 | Обновлено 30 марта 2026, 15:35
Ребров догонит Сабо по количеству матчей во главе сборной Украины
Лишь три тренера возглавляли национальную команду в большем количестве игр
Сергей Ребров проведет 34-й матч во главе сборной Украины.
Произойдет это в товарищеском матче против сборной Албании.
34 поединка в качестве тренера украинской сборной станут повторением результата Йожефа Сабо (также 34).
Только 3 тренера в истории сборной Украины провели большее количество матчей: Олег Блохин (64), Андрей Шевченко (51) и Михаил Фоменко (37).
Тренеры с наибольшим количеством матчей во главе сборной Украины
- 64 – Олег Блохин
- 51 – Андрей Шевченко
- 37 – Михаил Фоменко
- 34 – Йожеф Сабо
- 33 – Сергей Ребров
- 21 – Алексей Михайличенко
- 19 – Леонид Буряк
- 18 – Валерий Лобановский
- 15 – Александр Петраков
- 11 – Олег Базилевич
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 марта 2026, 19:20 4
Накануне матча Крушинский получил травму
Футбол | 30 марта 2026, 01:59 14
Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2026
Футбол | 30.03.2026, 12:03
Футбол | 30.03.2026, 14:59
Футбол | 30.03.2026, 12:32
Знайшов статистику на березень 25 року, то в Реброва найгірший показник. Найкращий у Фоменко.
Привели б статистику виграних матчів, у відсотках
треба буде провести якийсь товариський матч перед ЧС щоб обійшов
Популярные новости
30.03.2026, 09:15 35
28.03.2026, 20:07 3
30.03.2026, 02:08
28.03.2026, 17:27 20
29.03.2026, 06:02
29.03.2026, 08:45 40
29.03.2026, 08:23 14
30.03.2026, 07:42