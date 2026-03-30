Ребров догонит Сабо по количеству матчей во главе сборной Украины

Сергей Ребров проведет 34-й матч во главе сборной Украины.

Произойдет это в товарищеском матче против сборной Албании.

34 поединка в качестве тренера украинской сборной станут повторением результата Йожефа Сабо (также 34).

Только 3 тренера в истории сборной Украины провели большее количество матчей: Олег Блохин (64), Андрей Шевченко (51) и Михаил Фоменко (37).

Тренеры с наибольшим количеством матчей во главе сборной Украины