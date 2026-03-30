  4. Ребров догонит Сабо по количеству матчей во главе сборной Украины
30 марта 2026, 15:34 | Обновлено 30 марта 2026, 15:35
Ребров догонит Сабо по количеству матчей во главе сборной Украины

Лишь три тренера возглавляли национальную команду в большем количестве игр

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Сергей Ребров проведет 34-й матч во главе сборной Украины.

Произойдет это в товарищеском матче против сборной Албании.

34 поединка в качестве тренера украинской сборной станут повторением результата Йожефа Сабо (также 34).

Только 3 тренера в истории сборной Украины провели большее количество матчей: Олег Блохин (64), Андрей Шевченко (51) и Михаил Фоменко (37).

Тренеры с наибольшим количеством матчей во главе сборной Украины

  • 64 – Олег Блохин
  • 51 – Андрей Шевченко
  • 37 – Михаил Фоменко
  • 34 – Йожеф Сабо
  • 33 – Сергей Ребров
  • 21 – Алексей Михайличенко
  • 19 – Леонид Буряк
  • 18 – Валерий Лобановский
  • 15 – Александр Петраков
  • 11 – Олег Базилевич
Решение принято. Ребров определился с будущим и сообщил в УАФ
Пресс-конференция Реброва в Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Футбол | 29 марта 2026, 19:20 4
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды

Накануне матча Крушинский получил травму

«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Футбол | 30 марта 2026, 01:59 14
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины

Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2026

Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30.03.2026, 12:03
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 30.03.2026, 14:59
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
Футбол | 30.03.2026, 12:32
ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
Знайшов статистику на березень 25 року, то в Реброва найгірший показник. Найкращий у Фоменко.
Привели б статистику виграних матчів, у відсотках
треба буде провести якийсь товариський матч перед ЧС щоб обійшов
Популярные новости
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
30.03.2026, 09:15 35
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08
Хоккей
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Футбол
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 40
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
30.03.2026, 07:42
Бокс
