Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Албания. История противостояний
Сборная УКРАИНЫ
28 марта 2026, 10:21 | Обновлено 28 марта 2026, 10:22
0

Getty Images/Global Images Ukraine

31 марта сборная Украины сыграет товарищеский матч против сборной Албании.

История противостояний этих сборных насчитывает 8 матчей, в которых 6 раз победу праздновали украинцы, однажды – Албания, и еще однажды была зафиксирована ничья.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 16-7 в пользу сборной Украины.

Все матчи сборной Украины против сборной Албании

  • 2024: ЛН, Албания – Украина – 1:2 (Зинченко, Яремчук)
  • 2024: ЛН, Украина – Албания – 1:2 (Конопля)
  • 2018: ТМ, Украина – Албания – 4:1 (Коноплянка – 2, Ярмоленко – 2)
  • 2016: ТМ, Украина – Албания – 3:1 (Степаненко, Ярмоленко, Коноплянка)
  • 2005: ЧМ (квал.), Украина – Албания – 2:2 (Шевченко, Ротань)
  • 2005: ЧМ (квал.), Албания – Украина – 0:2 (Русол, Гусин)
  • 1997: ЧМ (квал.), Украина – Албания – 1:0 (Ребров)
  • 1997: ЧМ (квал.), Албания – Украина – 0:1 (Ребров)

Бомбардиры сборной Украины в матчах против сборной Албании

  • 3 – Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко
  • 2 – Сергей Ребров
  • 1 – Андрей Русол, Андрей Гусин, Андрей Шевченко, Руслан Ротань, Тарас Степаненко, Ефим Конопля, Александр Зинченко, Роман Яремчук
сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу статистика Украина - Албания Албания - Украина
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем