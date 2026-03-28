Сборная УКРАИНЫ28 марта 2026, 10:21
Украина – Албания. История противостояний
Вспомним все матчи в истории украинской сборной против сборной Албании
31 марта сборная Украины сыграет товарищеский матч против сборной Албании.
История противостояний этих сборных насчитывает 8 матчей, в которых 6 раз победу праздновали украинцы, однажды – Албания, и еще однажды была зафиксирована ничья.
Разница между забитыми и пропущенными мячами: 16-7 в пользу сборной Украины.
Все матчи сборной Украины против сборной Албании
- 2024: ЛН, Албания – Украина – 1:2 (Зинченко, Яремчук)
- 2024: ЛН, Украина – Албания – 1:2 (Конопля)
- 2018: ТМ, Украина – Албания – 4:1 (Коноплянка – 2, Ярмоленко – 2)
- 2016: ТМ, Украина – Албания – 3:1 (Степаненко, Ярмоленко, Коноплянка)
- 2005: ЧМ (квал.), Украина – Албания – 2:2 (Шевченко, Ротань)
- 2005: ЧМ (квал.), Албания – Украина – 0:2 (Русол, Гусин)
- 1997: ЧМ (квал.), Украина – Албания – 1:0 (Ребров)
- 1997: ЧМ (квал.), Албания – Украина – 0:1 (Ребров)
Бомбардиры сборной Украины в матчах против сборной Албании
- 3 – Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко
- 2 – Сергей Ребров
- 1 – Андрей Русол, Андрей Гусин, Андрей Шевченко, Руслан Ротань, Тарас Степаненко, Ефим Конопля, Александр Зинченко, Роман Яремчук
