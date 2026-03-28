Украина – Албания. История противостояний

31 марта сборная Украины сыграет товарищеский матч против сборной Албании.

История противостояний этих сборных насчитывает 8 матчей, в которых 6 раз победу праздновали украинцы, однажды – Албания, и еще однажды была зафиксирована ничья.

Разница между забитыми и пропущенными мячами: 16-7 в пользу сборной Украины.

Все матчи сборной Украины против сборной Албании

2024: ЛН, Албания – Украина – 1:2 (Зинченко, Яремчук)

2024: ЛН, Украина – Албания – 1:2 (Конопля)

2018: ТМ, Украина – Албания – 4:1 (Коноплянка – 2, Ярмоленко – 2)

2016: ТМ, Украина – Албания – 3:1 (Степаненко, Ярмоленко, Коноплянка)

2005: ЧМ (квал.), Украина – Албания – 2:2 (Шевченко, Ротань)

2005: ЧМ (квал.), Албания – Украина – 0:2 (Русол, Гусин)

1997: ЧМ (квал.), Украина – Албания – 1:0 (Ребров)

1997: ЧМ (квал.), Албания – Украина – 0:1 (Ребров)

Бомбардиры сборной Украины в матчах против сборной Албании