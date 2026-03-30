  4. Придет бесплатно. Барселона нацелилась на топового футболиста
30 марта 2026, 23:59 | Обновлено 31 марта 2026, 00:04
Каталонский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с Жоау Канселу

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Каталонская «Барселона» заинтересована в продолжении сотрудничества с португальским фланговым защитником саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, «сине-гранатовые» рассматривают вариант с подписанием 31-летнего футболиста на правах свободного агента после завершения арендного соглашения.

В сезоне 2025/26 Жоау Канселу на правах аренды провел 12 матчей за «Барселону», отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Жоау Канселу во второй раз присоединился к «Барселоне» зимой 2026 года.

Дмитрий Вус Источник: Marca
