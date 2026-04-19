Ребров не ожидал такого. Он столкнулся с проблемой, касающейся будущего
У тренера нет предложений от клубов
Контракт главного тренера сборной Украины Сергея Реброва истекает летом 2026 года.
Как отмечает источник, в настоящее время тренер столкнулся с отсутствием предложений от клубов и по этой причине рассматривает возможность продолжения работы в сборной.
На клубном уровне Ребров тренировал «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцварош» и «Аль-Айн».
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бущан покинет «Полесье»
Оливер не считает Джошуа фаворитом в бою с Фьюри