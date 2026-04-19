Ребров не ожидал такого. Он столкнулся с проблемой, касающейся будущего

Контракт главного тренера сборной Украины Сергея Реброва истекает летом 2026 года.

Как отмечает источник, в настоящее время тренер столкнулся с отсутствием предложений от клубов и по этой причине рассматривает возможность продолжения работы в сборной.

На клубном уровне Ребров тренировал «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцварош» и «Аль-Айн».

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».