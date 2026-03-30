  Вернидуб рассказал, хочет ли остаться в Нефтчи на следующий сезон
30 марта 2026, 14:28 | Обновлено 30 марта 2026, 14:38
Вернидуб рассказал, хочет ли остаться в Нефтчи на следующий сезон

Тренера все устраивает в клубе

Юрий Вернидуб

Украинский главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб рассказал, намерен ли продолжать работать в клубе в следующем сезоне.

– В вашем контракте был пункт, что в конце сезона вы решаете оставаться или нет…

– По взаимному согласию решается этот вопрос. Возможно, я не понравлюсь руководству, и этот специалист им будет неинтересен. В таком случае зачем работать там, где к тебе нет доверия.

– На данный момент чувствуете доверие?

– Я чувствую полное доверие со стороны руководства клуба.

– А если не попадете в еврокубки?

– Это будет правом руководства.

– Но вы хотели бы остаться?

– Мне здесь интересно работать. Состав неплохой. Я не сторонник менять состав, даже если его формировали не при мне. Когда я приехал, команда уже потеряла много очков в тех матчах, где нужно было набирать баллы. Была большая пропасть даже до четвертого места. Моя задача – это все нивелировать и завоевать путевку в еврокубки. Я знаю, что «Нефтчи» – исторический клуб, поэтому мне здесь интересно работать. Это то же самое, что «Динамо» и «Шахтер» в Украине – всегда должны быть в топе.

– Задача пробиться в еврокубок – ради участия, или там будут свои цели?

– А зачем туда выходить, если нет задач? Это должны понимать не только я, но и руководители. Попасть туда и сыграть всего один раз – это неинтересно. Мы должны подумать, как усилить состав для конкурентной борьбы. Похожее у меня уже было в «Кривбассе». Здесь мы уже обсуждаем, какие позиции нужно усилить. Мне не важно, чтобы футболист был дорогой. Главное – где он играл, играл ли в последнее время, его возраст и чтобы он был «голодным» до игры.

После 24 сыгранных матчей «Нефтчи» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков, что на 11 меньше, чем у «Турана», находящегося на третьем, еврокубковом месте.

Юрий Вернидуб Нефтчи Баку чемпионат Азербайджана по футболу
Иван Чирко Источник: Azerisport.com
